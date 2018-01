GRAMMY: Bruno Mars és Kendrick Lamar is tarolt!

Mind a hat jelölését díjra váltotta Bruno Mars a 60. Grammy-díjak átadásán hétfőre virradóra New Yorkban. A hawaii születésű dalszerző-énekes a legfontosabb kategóriák közül háromban is diadalmaskodott. A rapper Kendrick Lamar is hat Grammyt kapott, a legtöbb jelöléssel rendelkező Jay-Z viszont üres kézzel távozott.