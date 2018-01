ELKÉPESZTŐ: Mutáns csukákat fogott egy horgász - FOTÓK

Két mutáns csukát fogtak Szibériában, az Irtisz folyóban. Horgászok azt gyanítják, hogy a csukák űrrakéták üzemanyagától, vagy más környezetszennyező és radioaktív anyagtól torzulhattak el. Legfőképpen a szomszédos Kazahsztán Bajkonur rakétaállomását sejtik a háttérben. A szakértők kétlik, hogy környezetszennyezés miatt mutálódhattak a csukák.

Mindenesetre a halakra valami hathatott, ugyanis a nagyobbon két, míg a kisebben négy szarv nőtt. Az előbbi fogás 14 kilós, míg az utóbbi 7 kilós volt.

A helyiek tanácsa ellenére a szerencsés horgász már el is készítette ételnek a helyik által csak sárkányoknak becézett szörnyeket. Alekszej Volkov a cikk megszületéséig nem lett rosszul - igaz, a férfi a halak fejeit elrakta emlékbe.

Arkagyij Baluskin zoológus szerint környezeti szennyezés nem vezet ilyenfajta elváltozáshoz. Szerinte inkább elképzelhető, hogy tumorok vagy ödémák lehettek a kitüremkedések, mivel ezek gyakori betegségei e halfajnak.

