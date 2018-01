Riadtan menekült a hokis a kamera elől, és nem véletlenül!

A Köln és a Straubing párharcát előbbi nyerte 4:2-re, a kölniek első gólját szerző Stefan Loiblt pedig a szünetben kérdezték a játékról.

A 21 éves hokis pár mondat után megrémülve hátrált az interjú helyszínétől, pillanatokon belül ki is derült, hogy miért:

Hockey Interview GONE WRONG! (RAN OVER BY A ZAMBONI) pic.twitter.com/nbdT6BLlmg

— Bar South N Celly™ (@BarSouthNCelly) 2018. január 31.

A jégfelújító gép ugyanis vakon tolatott rájuk. A vezetője abszolút nem nézett hátra, és elütött két embert is a stábból. Szerencsére egyiküknek sem esett komolyabb baja.

(via 24.hu)