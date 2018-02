Tűz ütött ki Patonyréten!

Egy kazánházban csaptak fel a lángok, ahonnan átterjedtek egy melléképület tetőszerkezetére, majd részben egy családi ház tetejére is - tájékoztatott Júlia Kedrová kerületi tűzoltósági szóvivő. A dunaszerdahelyi tűzoltók két kocsival összesen hatan indultak a helyszínre.

A tűzoltók a lokalizációhoz és a tűz likvidálásához egy magas nyomású és egy C tömlőt vetettek be, fokozatosan pedig szétbontották a kigyulladt épület tetőszerkezetét is. Miután eloltották, megkezdődhetett a tűz okának vizsgálata, egyelőre azonban ezt nem sikerült egyértelműen megállapítani.

Az előzetes becslés szerint a közvetlen anyagi kár 6 ezer euróra rúg.

(parameter)