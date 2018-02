Több gazdája van a sikernek: kérdéseket vet fel a magyar külügyminiszter MKP-s nyilatkozata

Egy újságírói kérdés kapcsán, hogy hogyan állnak a szlovák-magyar tárgyalások az olyan kényes ügyekben, mint például a kettős állampolgárság, vagy a tíz évvel ezelőtti dunaszerdahelyi szurkolóverés,

Szijjártó Péter megjegyezte: "előrelépések történtek". Ilyen fejlődésként tüntette fel a fideszes politikus azokat az utóbbi másfél évben elért pozitívumokat, amelyeket nem mellesleg a Híd saját sikereiként tálal.

Szerinte viszont a kétnyelvű vasúti táblák kihelyezése, a kisiskolák megmentése, a nemzetiségi iskolák magasabb normatív támogatása és a kisebbségi nyelvek kiterjesztése a polgári peres eljárásokban – ezek mind azok az eredmények, melyek elérésében az MKP-nak nélkülözhetetlen szerepe volt. Hogy milyen szerepre utalhatott a külügyér, azt Menyhárt József, az MKP elnöke helyezte összefüggéseibe:

"Mi mindegyik kérdésben megnyilatkoztunk, sosem elégedtünk meg a részeredményekkel, a felsoroltak mindegyike a portfóliónkba tartozik.

Ami meg a polgári peres eljárást illeti, a mi jogászaink hívták fel a figyelmet a rendezendő kérdésre, ebben tehát tevőlegesen részt vettünk, amire aztán reagált a Most-Híd párt is - utalt a politikus arra, amit korábban a hidas Gál Gábor így jellemzett: tény, „hogy az MKP korábban tárta a témát a közvélemény elé, mi pedig azon dolgoztunk, minél korábban helyreálljon a korábbi rend”, azaz, hogy újfent az állam fizesse a kisebbségek nyelvén történő pereskedést.

Arra a felvetésre, ha a Híd nincs a kormányban, melyiket lehetett volna elérni a négy említett előrelépés közül, a parlamenten kívüli tömörülés elnöke megjegyezte: “Ha a Most -Híd nincs a kormányban, nincs harmadik Fico-kormány sem. A polgári peres eljárások hibás módosítása is Fico előző kabinetjéhez kötődik, ahogy a nyelvhasználati jogokhoz való kicsinyes hozzáállás is. Korrigálni egy hibát inkább kötelesség, mint erény. A Most-Híd eredményeit a helyükön kezeljük, mi pedig tesszük a saját dolgunkat. Ha nincs az MKP-nak erős megyei képviselete, nem beszélhetnénk arról, hogy Dunaszerdahely rövidesen önálló színházzal gazdagodhat. Ha nincs az MKP, akkor például 2016-ban az anyaországból nem érkezik 28 millió eurónyi támogatás, aminek csak az áfája magasabb, mint a Kisebbségi Kulturális Alap magyaroknak szánt 4 milliós támogatása.”

Menyhárt úgy véli, mindenki ott tegye a dolgát, amilyen szerepkörben tevékenykedik. Tehát a parlamentben vagy a megyeházán. “Ne azzal kérkedjünk, ki, hol, mit ért el, hanem mindig a közösség hasznát kell nézni.”- jegyezte meg az MKP vezetője.

Bár az előrelépéseket illető miniszteri felsorolásból éppen az előbb említett KKA maradt ki, de ez Menyhárt szerint nem volt tudatos. “A miniszter úr tisztában van ezekkel a kérdésekkel. A KKA biztató kezdeményezés, de ez most még csak egy csíra. Nem vagyunk telhetetlenek, azonban adóink alapján többre tarthatnánk igényt, így viszont nem őszinte a mosolyunk, hogy ennyit kapunk: 4 milliót egy fél milliós közösség. Alábecsüljük magunkat, ennek az összegnek magasabbnak kell lennie. Kezdetnek jó, de nem szabad itt megállni.” - véli az MKP első embere.

Az elért eredményeket ugyan nem a megoldásra váró kényes ügyek közé sorolta a magyar külügyminiszter, pedig úgy tűnik, nehéz kimondani az igazságot: a kétnyelvű táblák, a kis- és kislétszámú iskolák megmentése, a nemzetiségi iskolák magasabb normatív támogatása nem a stratégiai partner (azaz az MKP - szerz. megj.) "elért eredmények" listáján szerepel. - árnyalja a szíjjártói nyilatkozat kapcsán kialakult képet a Híd szóvivője.

A Bugár Béla vezette tömörülés nélkül a felsoroltak továbbra is a "tervek és célkitűzések" listát gazdagítanák. - tette hozzá Debnár Klára. “Mert a kitűzött célok megvalósításához több dolog is szükséges: a választásokon át kell lépni a parlamenti küszöböt, kormánypártnak kell lenni és meg kell győzni a koalíciós partnereket a magunk igazáról. A magyar külügyi tárca vezetője mindezzel természetesen tisztában van, csak az MKP érdekeit védve mindezt nem hajlandó elmondani.” - hangzik a szlovákiai kormánypárt véleménye.

(sárp)