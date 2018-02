Három nap, kilenc fellépő az idei Fröccsfesten

Szombaton a második Fröccsfest bálon elindult a visszaszámlálás. A fantasztikus bulin nemcsak az derült ki, hogy ki lép fel a 6. Fröccsfesten, hanem számos újdonsággal is szembesülhettek a vendégek. Három nap alatt kilenc fellépő gondoskodik majd a felejthetetlen hangulatról.

Egy tűt sem lehetett volna leejteni a Vidékfejlesztési iskola a Fröccsfest új színvilágában úszó báltermében, mindenki a táncparketten ropta a Lóci játszik, Kis Grófo és Valaskó Feri zenéjére.

Elfogyott a húsleves, a rántott szeletből sem maradt másnap ebédre, és a bárpult is kiürült a buli végére.

Mindenki tudta, hogy ez a bál nem olyan lesz, mint a többi, aki itt volt, az elsőként tudhatta meg, hogy idén háromnapos fergeteges koncertsorozattá növi ki magát a Fröccsfest.

Július 12-én, 13-án és 14-én felejthetetlen élményben lehet része annak, aki kilátogat a Szent István térre. Dakó Sándor és Domonkos Pál idén különösen kitett magáért, a Fröccsfest programja igazi csemege lesz a zenekedvelő közönségnek.

A csütörtöki megnyitó történelmi pillanatként írja be magát a fesztivál krónikájába! Idén először ugyanis a Felvidéken is bemutatkozik a Nagy-szín-pad tehetségmutató verseny győztese. Vegyél részt a szavazáson és döntsd el te, hogy ki nyissa meg a 6. Fröccsfesztet! A Punnany Massif zenekar nulladik napi, csütörtöki koncertjén mindenki Szabadon tombolhat az Utolsó tánc-ig. Az afterpartyra is érdemes maradni, hiszen DJ Metzker Viki zárja a fesztivál nulladik napját.

Péntek délután kövesd a tömeget a Follow The Flow és hidd el, nem lesz kedved hazamenni. Erről az Irie Maffia és a Fröccsfestbálon fergeteges hangulatot varázsoló Lóci játszik zenekar gondoskodik.

A Fröccsfest utolsó napja is nagyot szól majd, szombaton a Fish, az Intim Torna Illegál és Deniz ad élő koncertet. Hajnalban Lotfi Begi ütős mixeivel búcsúzik a fesztivál.

A szervezők a Fröccsfestbálon bejelentették, hogy különleges együttműködés indult a Balaton Soundot, a Volt ,a Sziget ,a Strand fesztivált és más népszerű rendezvényeket szervező Sziget Kulturális Szervezőiroda és a Fröccsfest között, amelyből leginkább a fesztiválozók profitálnak. Például, ha mindkét fesztiválra jegyet váltanak, akkor Dunaszszerdahelyről ingyenes buszjárattal juthatnak el a Depeche Mode soproni koncertjére a Fröccsfest jóvoltából.

"Idén elektronikusan is váltható jegy a fesztiválra és egy új elektronikus beléptető rendszerrel könnyítjük meg a fesztiválozók érkezését" – mondta Dakó Sándor hozzátéve, hogy sok újdonság várja a 6. Fröccsfeszt vendégeit, bővítik a fesztivál területét és borudvart is kialakítanak az ínyenc fesztiválozóknak.

Tibi atya is ott lesz, te sem hiányozhatsz!

(PR-cikk)