A Valami Amerika 3 a héten kerül a mozikba

"Akik látták az előző két részt, ezt is szeretni fogják, de szerintem azok is, akiknek ez lesz az első Valami Amerika. Borzasztóan pörgős, nagyon vicces, sok színészt felvonultató film, amelyen az elővetítéseken is sokat nevettek az emberek" - foglalta össze Herendi Gábor, a mozi rendezője, társproducere az M1 aktuális csatorna kedd délelőtti műsorában.

A Valami Amerikát 2002-ben, folytatását tíz évvel ezelőtt mutatták be a mozik. A Valami Amerika 3-ban is látható a főszereplő három fivér, Pindroch Csaba, Szabó Győző és Hujber Ferenc, illetve az előző két filmben szintén fontos szerepet alakított Ónodi Eszter, Oroszlán Szonja és Szervét Tibor is. Herendi Gábor elmondta, hogy hét új karakter is feltűnik az új történetben, amelynek műfaja akcióvígjáték és kevésbé zenés film.

Mint elhangzott, a három részt egymás után (összesen mintegy 5,5 órában) levetítik kedden 17 órától a fővárosi Cinema City Arénában a Valami Amerika Maraton keretében.

Herendi Gábor a műsorban elmondta, hogy Valami Amerika 4 nem lesz, a trilógiával lezárul a történet.

(MTI)