Egészséges levegő, hatékony erdővédelem, következetes hulladék-újrahasznosítás

Mindketten kifejezték azon meggyőződésüket, hogy a környezet és az emberi egészség védelmének pótolhatatlan helye van mind az európai, mind pedig a szlovák jogszabályokban.

„A környezetbe való beruházás egyben befektetés az egészségünkbe is“

– mondta Sólymos László környezetvédelmi miniszter

„A mai találkozó megerősítette, hogy európai és nemzeti szinten is hasonló prioritásaink vannak. A levegővédelem vagy a hulladék-újrahasznosítás megoldása egyáltalán nem egyszerű, de kétségtelenül minden egyes ember számára hasznos és jó, hogy az Európai Uniónak van mit nyújtania e téren. Örömmel tölt el, hogy a minisztérium hatékonyabb és határozottabb védelmet kíván biztosítani Szlovákia európai viszonylatban is rendkívülinek számító természeti örökségének, beleértve a kárpáti ősbükkösöket és a hegyi erdőket. Ezért is várom a további együttműködést a minisztériummal" – jelentette ki Ladislav Miko, az EB pozsonyi képviseletének vezetője.

A miniszter beszámolt azokról a lépésekről, melyeket a tárca a levegőminőség javításáért tett. Tavaly év végén lépett életbe a levegővédelmi törvény módosítása, amely szigorúbb határértékeket vezet be a nagy tüzelőberendezések esetében, mint a fűtőművek, gázkompresszor-állomások, biomassza kazánok. Az önkormányzatoknak pedig lehetővé teszi alacsony kibocsátású zónák kijelölését.

Idén először támogatja a tárca az elektromobilitást, és dolgozik a légszennyezettség kezelésére vonatkozó nemzeti program és az új Levegővédelmi Stratégia előkészítésén is, amely egy részletes levegőminőség-elemzést tartalmaz, illetve javaslatokat tesz a levegőminőség javítására. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a levegőminőség javítása a kormányprogram valamint a készülő Környezetvédelmi Stratégia prioritása is.

Kitüntetett figyelmet szentel a minisztérium a hatékonyabb erdővédelemnek is. Sólymos László tájékoztatta az EB pozsonyi képviseletének vezetőjét a tárca terveiről is. A cél, hogy 2025-ig minden nemzeti park területének felét beavatkozásmentes zónává nyilvánítsák, az itt elterülő állami erdőket a nemzeti parkok irányítása alá vonják, a többi területen pedig természetbarát gazdálkodást folytassanak.

A találkozón a hulladékpolitika is terítékre került. A környezetvédelmi tárca arra törekszik, hogy motiválja a településeket a hulladék szeparálására. Főleg a műanyagok és nejlontáskák szeparálására, melyek nagyon gyorsan hulladékká válnak, és egyre nagyobb mennyiségben fordulnak elő a természetben. Azért, hogy csökkenjen a felhasználásuk, Sólymos kezdeményezte a fizetőssé tételüket, amit a parlament is jóváhagyott.

(para)