NAZARETH - a legendás skót zenekar tájainkon

A Nazareth a skóciai Dunfermline-ban, 1968-ban alakult hard rock zenekar, hazája Nagy-Britannia, azon belül is Skócia első igazi rockbandája, legnagyobb legendája, már csak azért is, mert karrierjük alatt idáig több mint 30 milliónyi lemezt adtak el világszerte. Az alapító tagok - Dan McCafferty énekes, Pete Agnew basszusgitáros és Darrell Sweet dobos korábban a Shadetts nevű együttesben játszott. A NAZARETH nevet Manny Charlton gitáros csatlakozása után vették fel.

Az immár 50 éve dübörgő - többször kényszerű tagcserén átesett együttes (Darrell Swett 1999-ben szívrohamban hunyt el, Dan McCafferty súlyos krónikus tüdőelégtelensége miatt 2013-ban kénytelen volt távozni) folyamatosan, lendületesen és teltházak előtt koncertezik szerte a világon napjainkig.

A Nazareth 1970-ben ült fel a siker hullámvasútjára. Az énekes McCafferty karcos, karakteres hangja, valamint a kemény, de egyben tiszta és könnyed gitárjáték emlékezetes karaktert adott a Nazareth zenéjének.





Az együttes napjainkban is roppant sikeresen működik, szívesen látott vendég Európa számos országában és időről időre kitűnik egy-egy remek albummal vagy dallal: 1981-ben a Holiday című szerzeményükből lett sláger, ’93-ban pedig azzal kerültek reflektorfénybe, hogy a Guns and Roses is feldolgozta a Hair of the Dog című számukat.

2008-ban a 40. születésnapjukra kiadott Newz című albumot követően például majdnem egy éven át, januártól novemberig járták az öreg kontinenst, szinte minden országba ellátogattak egy vagy több koncert erejéig. Ez a hihetetlenül szívós, erőteljes aktivitásuk azóta is töretlen. Jelenleg az immár 50. jubileumát ünneplő együttes ismét új albumon dolgozik.

Jelenlegi felállás: PETE AGNEW - basszus gitár, vokál (1968 – napjainkig), JIMMY MURRISON - szóló gitár (1994–napjainkig), LEE AGNEW - dobok, vokál (1999 – napjainkig), CARL SENTANCE - ének (2015 – napjainkig)

2018. április elején kezdik a világ körüli turnéjukat, amelynek keretében kies hazánkban a dunaszerdahelyi elóKONCERT iroda szervezésében április 25-én Dunaszerdahelyen, 26-án Érsekújvárban, 27-én pedig Rozsnyón koncerteznek.

Mindhárom sportcsarnokban a kapunyitás 18:00 óra, a kezdés 19:00 óra. A belépők (ülő és álló jegyek) egységes elővételi ára csupán 24 euró. Az érdeklődők megvásárolhatják a jegyeket - amíg a készlet tart - a www.elokoncert.sk honlapon található ismert jegyárusító helyszíneken, valamint a Ticketportal hálózatában (www.ticketportal.sk).

