Mennyire vagyunk érdekesek Orbánnak? Ha feleannyira, mint a sorosozás, akkor nyert ügyünk van!

Lehet, hogy Orbán Viktor tud valamit, és biztos a dolgában, ezért engedheti meg magának, hogy a hivatalos kampány elstartolása után csupán kilenc hónappal, - a támogatások begyűjtési határidejének lejárta előtt meg éppen hét darab héttel – csatlakozott a kisebbségek jogainak védelméről szóló európai aláírásgyűjtési akcióhoz. Ahhoz, aminek sikeréhez uniószerte legalább millió aláírás kell, és amiből már vagy 700 ezer meg is lenne.

A témát közelről ismerők szerint a maradék alig két hónapban összejöhet a kritikus mennyiség, de az nagy megkönnyebbülést jelentene, ha Magyarország az eddigi lagymatag hozzáállása után tényleg odatenné magát. Akár ötszázezer vagy még több aláírást is szállítanánk – hangzott a minap az egyik fő fideszes ígérete. Ciki is lenne Orbán tömörülésének ennél kevesebbet összegereblyézni. Így még nyilvánvalóbbá válna, hogy a pártnak a közelgő magyarországi választások miatt sokkal fontosabb a rémísztgető migráncsozás a babusgató “külhoniaskodásnál”.

Mert ha a Fideszt csak feleannyira érdekelné a határon túliakat érintő uniós kezdeményezés, mint ez az észt megállító stop-ozás, akkor az alsó hangon is sokmilliárdos minoritys kampányt jelentene, meg milliónyi pártfogót. Most viszont még ott tartunk, hogy a háromnegyed budapestnyit számláló erdélyi magyarok körében is nagyobb a támogatása ennek az ügynek, mint a 10 milliós Magyarországon.