Phjongcshang 2018 - Kuzminová aranyérmet szerez Szlovákiának!

Ő maga is elismerte, hogy hidegzuhanyként érte a rossz eredmény. Az üldözéses versenyen 10 kilométeren, majd hosszabb távon, 15 kilométeren is ezüstérmet szerzett. Most, a tömegrajtos versenyszámban 12,5 kilométeren pedig megszerezte összességében harmadik olimpiai aranyérmét, a phjongcshangi olimpiáját pedig ezzel megkoronázta.

Kuzminvá egyetlen hibával teljesítette a távot, a második helyen, 18,8 másodperccel mögötte a fehérororsz Darja Domrachevova végzett, a bronzérmet peig a norvég Tiril Eckhoff szerezte meg 27,7 másodperccel lemaradva.

A szlovák sportoló ezzel immár hatodik érmét (három arany, három ezüst) szerezte az ötkarikás játékokon: a 2010-es vancouveri olimpián arany- és ezüstérmet is szerzett, míg 2014-ben Szocsiban szintén egy aranyéremmel gazdagodott.

