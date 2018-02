George Clooney százezreket öl a fegyverellenes diákmenetbe

A washingtoni March for Our Lives (Felvonulás az életünkért) elnevezésű nagygyűlésen Clooneyék is felvonulnak majd. A fegyvertartás szigorításáért kampányoló rendezvényt a 17 halálos áldozattal járó floridai iskolai lövöldözést követően szervezték meg.

"Családunk ott lesz március 24-én, és együtt vonulunk ennek a hihetetlen fiatal generációnak az oldalán, akik az ország minden tájáról valók. Gyermekeink, Ella és Alexander nevében is 500 ezer dollárt adományozunk a rendezvények szervezésére. A gyerekeink élete múlik rajta" - fogalmazott a színész-rendező.

A filmsztárnak és feleségének nyolc hónapja születtek meg az ikrei. A házaspár már számos alkalommal adományozott komoly összegeket közéleti célokra. A tavaly egy nő halálát okozó charlottesville-i fajvédő gyűlés kiváltotta összecsapások után egymillió dollárt (253 millió forintot) adományoztak egy nonprofit jogi központnak, amely a gyűlöletet keltő csoportokat monitorozza, és tevékenységükről a médiát és a hatóságokat is értesíti.

A washingtoni felvonulás csak egyike annak a számos márciusi megmozdulásnak, amelyet Amerika-szerte szerveznek a diákok a fegyvertartás szigorításáért. A közösségi médián számos más világsztár, köztük Justin Bieber, Lady Gaga és Cher is támogatásáról biztosította a diákok erőfeszítéseit.

MTI