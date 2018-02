Danko nem hagyná, hogy ne bűnözőkként tekintsen a törvény a jointtal mászkáló fiatalokra, inkább álomvilágban él

Szerdán ugye a kormány üléséről visszavonta a drogtörvényt módosító javaslatát az igazságügy-miniszter. A módosítás értelmében az egyes kábítószertípusok esetén meghatározott csekély mennyiségben csak szabálysértésnek számítana a drogbirtoklás. Marihuánánál ez például egy grammot tenne ki. Ez pedig azt jelenteni, hogy akinél ilyen kis mennyiségű drogot találnak, azt legfeljebb 165 euróig terjedő pénzbírságra büntethetnék, amennyiben 12 hónap leforgása alatt csak egynél többször ez nem fordul elő.

Az SNS nyafogott már tegnap is, de smeres miniszterek is bírálták, hogy a módosítás a kemény drogok, például a kokain és a heroin esetén is meghatároz egy ilyen csekély mennyiséget, Žitňanská pedig végül visszavonta a javaslatot átdolgozásra, és jelezte, hogy a dekriminalizálandó drogok skáláját a fűre szűkítené.

Erre jött az SNS-elnök Stop a drogoknak című állásfoglalása. "A miniszter asszonynak nem szükséges semmilyen új javaslatot elkészítenie, mivel azt a pártunk nem hagyja jóvá... Világosan nemet mondok bárminemű javaslatra, amely legalizálja a drogokat, vagy megkönnyíti a hozzáférésüket, legitimálja a terjesztésüket vagy a használatukat" - szögezte le.

Aztán a mondandóját kiegészítette azzal, hogy nem hiszi, hogy egy olyan országban él, ahol a fiatalok 30 százaléka már kipróbált volna valamilyen kábítószert. Žitňanská ugyanis azzal is érvelt, hogy a 2017-es európai drogjelentés szerint márpedig ez így van a 15 és 34 évesek körében.

Márpedig ha tényleg így van, akkor ez a bizonyos 30 százalék jelenleg bűnözőként kezelendő, és több éves börtönbüntetés fenyegeti őket, amint ez kiderül. Danko ehelyett ezt egyszerűen nem hiszi el, és a probléma le van zárva.

(TASR/parameter)