Hiába halt meg mellette a barátja, a halálautót vezető fiatal semmit sem bánt meg

Az eset még múlt év júniusában történt a zsarnócai járásbeli Hronský Beňadik községnél. A rendőrök üldözőbe vettek egy autót, aminek sofőrje nem állt meg a rendőrségi felszólításra.

A rendőrök előbb figyelmeztető lövéseket adtak le a levegőbe, majd tüzet nyitottak a járműre. Az egyik golyó azonban halálos sebet ejtett az autóban utazó 17 éves Tomášon. A mentősök már nem tudták megmenteni a fiú életét.

Az autót vezető 19 éves Michal már nyolc hónapja vizsgálati fogságban van, most először nyílt rá lehetősége, hogy beszéljen a történtekről. A fiú azonban semmit sem bánt meg, megtagadta a vallomástételt, és csupán azt jelentette ki, hogy ártatlannak érzi magát.

Michal nagyanyja autójával menekült a rendőrök elől aznap éjszaka, és bár sosem volt jogosítványa, többször is a volán mögé ült.

A tárgyaláson megszólalt az a két rendőr is, akik 2017 júniusában Nová Baňa községnél meg akarták állítani a járművet. A tinédzser 10 kilométeren keresztül menekült a rendőrök elől, és még akkor sem akart megállni, amikor tüzet nyitottak a járművére.

„Nem magánszemélyként, hanem rendőrként cselekedtem. A lövések leadása a kényszerítőeszközök közé tartozik, nem érzem úgy, hogy hibát követtem volna el“ – jelentette ki Vladimír Nemčok rendőr. A halálos lövést leadó rendőrt gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolták meg.

Michalt köztisztviselő elleni támadással vádolják. A fiút a múltban már többször is eltiltották a vezetéstől, 2021-ig nem is ülhetett volna volán mögé. Amennyiben bűnössége beigazolódik, akár nyolc évre is rács mögé kerülhet. A bíróság áprilisban hirdeti ki az ítéletet.

