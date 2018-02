Belga másodedző a magyar labdarúgó-válogatottnál

A magyar szövetség (MLSZ) szombati bejelentése szerint a szintén belga Leekens a korábbi időszak magyar szereplőivel is folytatja a munkát, így többek között Szélesi Zoltán másodedzővel.

"Ahogy azt korábban is említettem, eddig is elhivatott és profi kollégákat alkalmazott az MLSZ az A válogatott stábjában minden szakterületen. Ebből fakadóan a csapat stábja mindössze Patrick De Wildével egészül ki, aki szakmai tapasztalatával és hozzáállásával is teljes mértékben illeszkedik a többiekhez. A stábon belül nincs különösebb hierarchia, mindannyian a csapat lehető legjobb felkészítéséért dolgozunk" - fogalmazott az mlsz.hu-nak a szövetségi kapitány.

A szakmai stábhoz csatlakozó 54 éves belga szakember számára nem lesz ismeretlen a Leekensszel közös munka, hiszen Algéria nemzeti csapatát együtt irányították a 2017-es Afrikai Nemzetek Kupáján. A pro-licences edző több belga klubnál is dolgozott technikai igazgatóként, vezetőedzőként, de volt az ukrán Metalurg Donyeck másodedzője is. Az utánpótlás területén is komoly tapasztalatokat szerzett a testnevelő tanári végzettségű De Wilde, mivel az osztrák Red Bull Salzburgnál az U18-as csapatot irányította, és tavaly ellátta az algériai olimpiai válogatott szakvezetői feladatkörét is.

A stábhoz most csatlakozó Patrick De Wilde a játékosmegfigyelői területen is hasznos tapasztalatokat gyűjtött korábbi munkái során, amelyeket a közeljövőben megoszt majd magyar munkatársaival is - közölte az MLSZ.



MTI/para