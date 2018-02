Fico kitette az egymilliót az asztalra, és megvédte főtanácsosát, Troškovát

A magymácsédi házában, holtan talált újságíró a ´Ndrangheta‘ olasz maffia szlovákiai ténykedéseiről, s annak s Troškovával való kapcsolatáról ejtett szót. Trošková jelenleg a Kormányhivatal munkatársa.

Fico Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitánnyal és Robert Kaliňák belügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján azt monda, hogy ártatlan embereket kapcsolnak össze egy kétszeres gyilkossággal, s ez túlmegy minden határon.

A kormányfő elmondása szerint a volt asszisztenséről régi pletykák keltek szárnyra, mert 2016-ban Plus 7 dní hetilap is közölt róla cikket. Arra a kérdésre, hogy Trošková milyen munkát végez a Kormányhivatalban, s hogy a Szlovák Titkosszolgálat átvilágította-e őt, Fico nem válaszolt.

Fico kiállt Vladimír Jasaň, a Smer volt képviselője mellett is, mert az ő neve is szóba került az olaszokkal kapcsolatban, ugyanis ő volt az, aki bemutatta őt Antonio Vadala Szlovákiában ténykedő, olasz származású üzletembernek. Trošková egyébként Jasaň asszisztense is volt a múltban.

„A nyomozás eredményeitől függően teszem meg majd a következő lépést“ – válaszolta a kormányfő arra a kérdésre, hogy nem von-e le politikai következtetést a történtek után.

Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány nem akart semmit sem mondani ´Ndrangheta‘-maffia állítólagos szlovákiai ténykedéseivel kapcsolatban. Csupán annyit árult el, hogy a rendőrség foglalkozik az olaszokkal kapcsolatos információkkal, ahogy az Antonio Vadala olasz üzletemberrel és az ő köreihez tartozó Diego Rodával kapcsolatos információkat is megvizsgálják. Elárulta még azt is, hogy mindkét személynek a múltban volt dolga a rendőrséggel.

A kormányfő és a belügyminiszter a sajtótájékoztatón megjegyezte, hogy az ellenzék zavarja a nyomozást, mert visszaélnek a történtekkel, s politikai csatározásra használják fel a tragédiát.

Fico a sajtótájékoztatóra újra elhozta magával azt az 1 millió eurót, amit a kormány nyomravezetői díjként ajánl fel annak, aki tud valamit a meggyilkolt újságíró és barátnője gyilkosáról.

A rendőrség hétfőn közzétette azt a telefonszámot, amelyen fogadják a kettős gyilkossággal kapcsolatos információkat. A +421 915 967 793-es telefonszámra eddig 23 hívás érkezett az esettel kapcsolatban, a rendőrség e-mailen is kapott információkat.

Folyik az áldozatok lefoglalt notebookjainak és mobiltelefonjaiknak az átvizsgálása is.

