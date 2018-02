A maffiózóként kezelt Antoninót és Diegót még nem hallgatták ki

Mivel a szálak külföldre nyúlhatnak, a rendőrség együttműködik a cseh és az olasz hatóságokkal, valamint az Europollal is – számolt be róla keddi sajtótájékoztatóján Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány, aki hozzátette: a rendőrség több lehetséges verziót is megvizsgál. Antonino Vadala és Diego Roda vállalkozókat, akik médiaértesülések szerint közel állnak az olasz maffiához, és egyben kapcsolatban állnak szlovák politikusokkal is, egyelőre nem hallgatták ki.

Gašpar hozzátette: a helyszínelést már befejezték, jelenleg folyik a bizonyítékok kiértékelése, valamint az áldozatok kommunikációs eszközeiről begyűjtött e-mailek és hívások elemzése. A községben és a szélesebb környéken elhelyezett kamerák felvételeit is megvizsgálják.

Gašpar állítása szerint a rendőrség által közzétett speciális telefonszámra eddig 23 hívás érkezett és kaptak néhány e-mailt is. Ismételten felkérte a lakosokat, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a bűncselekménnyel kapcsolatban, jelezze a rendőrségnek.

Robert Kaliňák (Smer-SD) belügyminiszter a sajtótájékoztatón elmondta: a nyomozócsapat tagja lesz valószínűleg az aktuality.sk portál képviselője is, a meggyilkolt újságíró ugyanis itt dolgozott a halála előtt. „Hogy ne legyen semmi kétség a nyomozás szándékait illetően” – tette hozzá Kaliňák.

tasr