Minden, amit a Kuciak-gyilkosságról tudni lehet. Összeszedtük a maffiás rémtörténet legfontosabb elemeit

Nem elég, hogy

- egyre több külföldi újságírói szövetség követeli a nagymácsédi újságíró kivégzésének kivizsgálását és már

- a legmagasabb uniós szinteken, így az Európai Parlamentben is foglalkoznak a Kuciak-gyilkossággal, de

- szerda hajnalban kiderült, hogy egy prágai újságírónő a kérdéskörrel összefüggésben már védelmet is kapott a cseh hatóságoktól, mivel korábban együttműködött Kuciakkal, és így félő, hogy bántódása esne.

Az Aktuality.sk portál fiatal tényfeltáró újságírójának és párjának brutális likvidálása erősen idézi a kilencvenes évek szörnyűségeit, és még csak a találgatások folynak, ki rendelhette meg a gyilkosságot.

Kezdetben az a hír kapott szárnyra, hogy a hírhedtként elkönyvelt szlovákiai vállalkozó, Marián Kočner húzódhat meg a háttérben, mivel az oknyomozó riporternek már akadt gondja vele, de aztán egyre többen kezdték ragozni a délolasz maffia esetleges szerepét.

Annál is inkább, mivel Kuciak a szlovák kormányfő több jelenlegi munkatársa és a calabriai bűnszövetkezet viszonyát vizslatta legutolsó anyagaiban. Az újságíró a Szlovákiában is megtelepedett ´Ndrangheta tagjai, valamint Robert Fico tanácsadója, Mária Trošková közti kapcsolattal is foglalkozott az elmúlt hónapokban, és ez alapján kezdte írni a cikkét - "Az olasz maffia Szlovákiában. Csápjai a politikáig is elérnek" címmel, - amelyet összehangoltan kedd éjfélkor jelentetett meg néhány szlovák lap. Ebben a szövevényes ügyben szerepel egy olasz származású vállalkozó, Antonino Vadala, aki Troškovával és egy bizonyos Viliam Jasaňnyal is összefüggésbe hozható. Jasaň sem áll távol a tűztől, a korábbi parlamenti képviselő – akinek Trošková volt az asszisztense - jelenleg a miniszterelnöki hivatal mellett működő biztonsági tanácsnak a titkára.

A végrehajtó hatalom irányítója egyelőre kiállt a nevezett munkatársai mellett, ugyanakkor próbálja is oltani a tüzet, és rögtön lépett is egy demonstratívat: nyomravezetői díjat kínált fel annak, aki tud valamit a gyilkosságról.

Fico kitette az egymilliót az asztalra, és megvédte főtanácsosát, Troškovát, ugyanakkor belement abba is, hogy az általa nem éppen tisztelt zsurnaliszták színe javának gesztust tett és fogadta őket a hivatalában. Szinte tobzódott a “firkászlotyókban” a sajtósokat korábban prostituáltnak nevező miniszterelnök.

Közben meg folyik a nyomozás, bár a kivégzés felderítését megnehezíti a tény, hogy a rendőrség a jelek szerint csak három nappal a gyilkosság elkövetése után, azaz vasárnap találta meg a fiatalok holttestét. De ha minden jól megy, kamerafelvételek és biológiai nyomok segíthetik a felderítést. Azonban azt is tudni, hogy a maffiózóként kezelt Antoninó Vadalát még nem hallgatták ki. Mellékzönge, de ide tartozik, hogy még a magyar politikusainkat is hírbe hozták az olasz szállal.

Ez a hétfőn kipattant szörnyű tragédia elemi erővel rázta fel az országot. A diákok és a civil szervezetek Nyitra megyében már kedden megemlékeztek a meggyilkolt Kuciakékról és pénteken több városban emlékmenetet tartanak a nagymácsédi áldozatokért, akik tragédiáját még elkeserítőbbé teszi, hogy a tervük az volt, idén tavasszal egybekelnek.

(sárp)