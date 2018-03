Szedi áldozatait a maffiás szörnyűség. Összegyűjtöttük a Kuciak-gyilkosság új fejleményeit

Marek Maďarič az első kormánytag, akit elsodort a nagymácsédi tragédia, a kultuszminiszter nem tud megbékélni a tudattal, hogy az ő minisztersége alatt meggyilkoltak egy újságírót az országban. Gesztusértékű a lépés, kérdés, lesz-e követője. Egyesek szerint lehetne. Nem csak az ellenzék véli így, hanem a végrehajtó hatalom sáncain belül is sokaknak kezd elege lenni a belügyminiszterből. A Hídban egyre többen morognak Robert Kaliňákra, csütörtökre már össze is állhat, hogyan képzelik el Bugárék Fico erős emberének ejtését. Mert a helyzet a két vállalkozó szellemű gyalogkakukk menesztése után megérett a vezér(helyettes)áldozatra is.

A kivégzett zsurnaliszta által vizsgált szövevényes ügyben szereplő olasz vállalkozóval, Antonino Vadalával összefüggésbe hozott Mária Trošková és Viliam Jasaň seggét csak eddig tudta Fico bevédeni. De már ez is több volt a soknál. Lucia Žitňanská hidas igazságügyi miniszter ki is fakadt: nem lehetnek maffiához kötődő emberek a kormányhivatalban. Így a gazellaléptű tanácsosnak és a miniszterelnöki hivatal foxi-maxi végzettségű biztonsági tanácsi titkárának tanácsos volt legalább ideiglenesen távoznia a Kormányhivatalból. Mindazonáltal a korábbi életükben Vadalával cimborálók szent meggyőződése, hogy mindkettejük nevét csak bemocskolták a kormányfő ellen irányuló politikai sárdobálás során. Pedig tényleg csak egy-két cég ügyeit intézték együtt a zavarosban halászó taljánnal, hol itt a gond? A vonzó olasz életérzés, a dolce vita vitán felül bevonzotta őket, hogy aztán később a páratlan páros Fico közvetlen környezetében kössön ki. De csak eddig és nem tovább.

Fico meg dühöng, hogy a modellértékű kiegészítőjének parfümje egy ideig nem lengheti be a kormányfői limuzint, és füstölgésében gyorsan neki is rontott az ellenzéknek, mert szerinte annak kezében politikai eszközzé vált a két ember halála.

Közben meg már egy személyt őrizetbe is vettek a hatóságok, mert kiderült valakikről, hogy pénteken arról egyeztettek, hogy fegyverrel mennek Nagymácsédra. Azt még egyelőre nem tudni, hogy összefüggésben áll-e a cselekmény a kettős gyilkossággal, de a rendőrség legalább fel tud mutatni valami részeredményt. Van mit javítania a zsaruság imidzsén, nem véletlen, hogy az áldozatok egyikének édesanyja nem bízik a szlovák rendőrségben és inkább nemzetközi rendőri szervekkel vizsgáltatná ki a nagymácsédi borzalmat.

(sárp)