Kuciak-gyilkosság: 7 olasz került rendőrkézre, egyre kuszább az ügy

A Ján Kuciak újságíró és partnere, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében végrehajtott csütörtöki razziák során a rendőrség hét személyt vett őrizetbe a zempléni régióban. Erről Tibor Gašpar országos rendőrfőkapitány számolt be Kassán, egy csütörtöki sajtótájékoztató keretében.

Gašpar elmondta, 14 óráig négy házkutatást végeztek el, és három más jellegű helyiséget is átvizsgáltak.

Az ügyész jóváhagyásával összesen hét gyanúsítottat vettek őrizetbe: a 42 éves Antonio V.-t, a 45 éves Sebastiano V.-t, a 40 éves Bruno V.-t, a 62 éves Diego R.-t, az 58 éves Antonio R.-t, a 26 éves Pietro C.-t és az 54 éves Pietro C.-t.

Vélhetően ők azokhoz a családokhoz tartoznak, akik Ján Kuciak utolsó munkája szerint, családnevük révén köthetők a dél-olasz maffiához, némelyikük ellen pedig rendőségi nyomozás is folyt odaát és nálunk is.

A rendőrség a razziák során lefoglalt két, engedéllyel tartott, rövid lőfegyvert, melyeket szakértői vizsgálatnak vetnek alá. A fegyvereken kívül lefoglaltak több telefont és más kommunikációs eszközt, számítógépeket és dokumentumokat is.

A rendőrkapitány teljes sajtótájékoztatója:

Gašpar cáfolta azokat az információkat, melyek szerint a rendőrség nem szándékozik együttműködni a külföldi hatóságokkal. A rendőrfőkapitány állítása szerint ő maga már személyesen találkozott az FBI prágai és szlovákiai kirendeltjével, továbbá két olasz kollégával is. Gašpar elmondása szerint az amerikai pszichológiai szakértők abban segíthetnek, hogy feltárják az elkövető viselkedését a tett helyszínén. Hozzátette: Hágából az Europol négy kriminalisztikai szakértőt küldött Szlovákiába. Ezen kívül a cseh rendőrséggel is együttműködnek, és a brit hatóságok is felajánlották a segítségüket egy speciális szakértői vizsgálattal összefüggésben. Fontolgatjuk egy nemzetközi nyomozócsapat létrehozását – fűzte hozzá a rendőrfőkapitány.

Gašpar arról is beszélt, hogy egy újságíró feljelentést tett, miszerint a gyilkosság a Legfelsőbb Bírósággal kapcsolatos gyanús ügyekkel állhat összefüggésben, melyekről a sajtóban is jelentek meg információk. Ezen a szálon is nyomozás indul, utalt rá a rendőrfőkapitány.

Ezt a verzió ugyanakkor tulajdonképpen kizárta az Aktuality.sk főszerkesztője. Peter Bárdy a Denník N-nek nyilatkozott arról, hogy soha erről nem beszélt sem az említett újságíróval, Radovan Bránikkal, sem Ján Kuciakkal.

Azzal a két személlyel kapcsolatban, akik a rendőrség információi szerint pénteken (február 23.) arról egyezkedtek, hogy felfegyverkezve Nagymácsédra (Veľká Mača) kell menniük, Gašpar most azt nyilatkozta, hogy ez az ügy valószínűleg nincsen összefüggésben az újságíró és a barátnője meggyilkolásával.

A náluk talált lőfegyver ugyanis a vizsgálat eredménye szerint nem egyezik azzal, amelyből a lövéseket a bűncselekmény helyszínén leadhatták. Semmilyen összefüggést nem sikerült találni a két eset között – mondta Gašpar.

A rendőrfőkapitány hozzátette: a csütörtöki razziák elsődlegesen a kettős gyilkossággal függenek össze, de nem zárja ki, hogy a rendőrség más bűncselekmények ügyében is eljárást indít.

(TASR/Denník N)