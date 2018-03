Olasz maffia? Lejárt lemez! Kuciak-ügyben itt vannak a legújabb történések

Néhány tekintetben majdnemország lettünk, viszont a maradék kormány teljesen a helyén van. A kultuszminiszter lelépése Maďarič-ellenességet nem gerjesztett, de mintha az ország keleti felében aratna a taljánok ellen irányuló kollektív bűnösség elve: a rendőrség begyűjtött egy csomó olasz keresztnevű polgárt. Egy időközben elvarrt szerelmi szál is felfeslik ebben a rémséges történetben, ami Nagymácsédon kezdődött még a múlt héten.

A Híd majdnem bejelentette, hogy Robert Kaliňáknak azonnal takarodnia kellene a Ján Kuciak nevével fémjelzett kettős gyilkosság utáni közhangulat miatt. De aztán kiderült, nem rögtön mutatkozik erre szükség, csak nagyon gyorsan. Így viszont lehet, hogy Lucia Žitňanská beelőzi a belügyminisztert, és korábban rácsapja az ajtót erre a kormányra. Az igazságügyi miniszter ezt majdhogynem nyilvánosan be is jelentette. Mint ahogy a Híd frakcióhoz tartozó Igor Janckulík is már-már fontolóra vette a koalícióból való kilépést.

Ehhez képest az Andrej Danko-féle párt még csak nem is majdnemkedik, hanem lesütött szemmel lapít. Főleg, hogy kiderülni látszik, az egyik SNS-es államtitkárnő pár éve az egyre ismertebb dzsigolóval, Antonino Vadalával vakációzgatott és pancsolt egy jót a Jón-tengerben.

Apropó, olaszok. A szerdai lemez szerint még ők, a calabriai maffiózók állnak az oknyomozó újságíró kivégzése hátterében. Ezért még erre rímel, hogy a szlovák rendőrség be is gyűjtötte a hét tagú talján szupercsapatot, Antoninótól kezdve egészen Sebastianóig. Az előzetesben az imádott tartufo meg ristretto nélküli megpróbáltatást ki kell majd bírniuk ragazziknak, és csak reméljük, hogy a hátrahagyott Ferrariknak nem lesz hűlt helye a fűtött garázsban. Aztán úgy is jön az FBI meg a Scotland Yard, és kiderítik, hogy ezeknek semmi közük a vérengzéshez, hiszen ők becsületes, tisztes munkából élő életművészek, nem pedig holmi sebhelyesarcú gengszterek. Ettől még a meggyilkolt sajtómunkás legutolsó cikkének elemzése alapján a Főügyészség 73 bűnügy aktáját tervezi újra átvizsgálni. Éppen azokat a dossziékat, ahol a jóvágású latin szereplők nevei előfordultak. De ez lehet, hogy csak egy mellékszál.

Mert a fő kérdés kapcsán, hogy ki áll a mácsédi mészárlás mögött, most már az új idők új verziója a Legfelsőbb Bírósággal kapcsolatos gyanúról cseng. Az egyik oknyomozó kolléga a szlovák igazságszolgáltatási rendszer helyzetét elemezve megpendítette, a kivégzés az ügyiratokkal zsonglőrködő úgynevezett bírósági maffia működésével lehet összefüggésben.

És hogy ez a felsorolt fejleménykavalkád egy napra még ne legyen elég, még többet tudtunk meg a szerdán a kormányhivatalból kiköltöző és azóta halálosan megfenyegetett Mária Trošková előéletéről. Tudják, ő az az exmodell, akinek papírja van arról, hogy bennfentesként tanácsokat osztogatott Robert Ficónak. Hogy pontosan milyen tárgykörben, arról csak pikáns találgatások folynak, de az most már kiderült, hogy korábban Trošková és Antonino Vadala két éven keresztül egy párt alkottak. Ebből persze messzemenő következtetéseket kár lenne levonni, de ahogy egy ősi calabriai mondás tartja: lyuksógorság, talján átok.

(sárp)