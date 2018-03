Hatalmi játszmák, érdekütközetek Nagyudvarnokban – Szétpotyogott a helyi MKP

Szökkenjünk vissza bő három évet az időben: 2014 novemberében Ürögi János 345 szavazatot szerezve függetlenként múlta felül a falut korábban két évtizeden át vezető Tóth Ernőt (MKP), akire 306-an voksoltak.

Tóth az Alkotmánybíróságon támadta meg a választás eredményét két másik MKP-jelölttel egyetemben, igyekezetük azonban, mint kiderült, nem járt sikerrel. Nem ment egyszerűen a hatalomátadás sem, amiről bővebben ITT és ITT írtunk. Végül december végén, ünnepek között tette le az esküt a képviselők többsége, és végre megalakult az új testület.

A kilenctagú testületbe heten jutottak be az MKP listájáról, Csibrey Erika, Posztós Imre, Vígh Károly, Stemmer Jenő, Vércse Tóth Piroska, Miklós Zoltán és Domonkos Pál. Miklós azonban egészségügyi okokra hivatkozva már az esküt sem tette le, a helyére viszont szintén egy MKP-s, Földes Erzsébet került be.

Földes ugyancsak nem maradt sokáig, 2015. január 13-án ugyanis írásban jelezte visszalépését, mégpedig egészségi és családi okokra hivatkozva. Ez szerepel a 2015-ben első, februári képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében (4. pont) is.

Az ő visszalépésével már csökkent az MKP-sok aránya a testületben, ugyanis a választások eredménye alapján a polgármesteri címért is indult Paraszti Attila (Híd) ülhetett be a helyére.

A következő fontosabb momentum 2015. szeptember 20-án, vasárnap történt, amikor Posztós Imre (MKP) családi okokból szóban lemondott mandátumáról az önkormányzati ülésen. Ez azonban nem került be az egyébként két nappal az előző után újra összehívott testületi ülés jegyzőkönyvébe.

„Azt mondta az Ürögi, hogy tudomásul veszi, azzal pedig én azt hittem, hogy megszűnik a mandátumom. Másfél-két hónapra rá viszont azt mondták, alá kéne írnom egy papírt. Végül aláírtam, és az aznapi dátummal lett érvényes a lemondásom” – fejtette ki megkeresésünkre. Rákérdeztünk távozása okaira, amire azt válaszolta, felesége betegsége, illetve a testület munkájával való egyet nem értése indokolta visszalépését.

Ürögi János is megerősítette, hogy ugyan szóban tényleg lemondott Posztós, viszont nem a testületi ülésen, ezért nem került be a jegyzőkönyvbe. „Úgy beszéltük meg, hogy adja be papíron is, mert ha nem adja be, akkor az lesz később, hogy nem is mondott le” – húzta alá Ürögi, hozzátéve, hogy azt kérték tőle, gondolja át a lemondását.

Volner János (Smer) alpolgármester állítja, két napra rá Posztós behozta papíron is a lemondását. Posztós ugyanakkor azt mondja, ez csaknem két hónapig húzódott, véleménye szerint azért, mert a faluvezetés félhetett attól, hogy a listán utána Vágó Jószef, a korábbi alpolgármester kerül be a testületbe.

Vágó végül november 6-án (2015) tette le az esküt, nem kellett azonban sokáig várni egy újabb képviselő kieséséhez. Vércse Tóth Piroskának (MKP) a 2016 februári ülésen szűnt meg a mandátuma. Az ülés jegyzőkönyve szerint január 14-én maga kérvényezte ezt egészségi okokra hivatkozva, Ürögi azonban azon az ülésen szintén a jegyzőkönyv szerint elmondta, hogy Vércse Tóth az eskütétele óta (2015. feburár 9.) egyetlen testületi ülésen sem vett részt. Ez vissza is kereshető a jegyzőkönyvekben.

Vércse Tóth helyére Stemmer József (Híd) ült be. A képviselő-testületben ekkor hivatalosan öt MKP-jelölt ült, beleértve viszont Domonkos Pált is, aki időközben szembekerült a korábbi polgármesterrel, Tóth Ernővel. Rajtuk kívül két hidas, egy smeres és egy független képviselőből állt az önkormányzat.

Ezután eltelt csaknem másfél év, 2016 júniusától azonban egy teljes éven keresztül két újabb MKP-s képviselő, Vágó József és Vígh Károly nem jelent meg az üléseken. Az önkormányzatokról szóló törvény egyik rendelkezése szerint ilyen esetben automatikusan megszűnik a képviselő mandátuma. Megkeresésünkre azonban mindketten azt állították, hogy a történet nem ennyire egyértelmű.

Mindketten egyébként Tóth Ernő polgármesteri ténykedése idején is képviselők voltak, Vágó ráadásul alpolgármester. Az aktuális választási ciklusban ő volt az, aki ugye Posztós Imre visszalépésével került be újra a testületbe, Vígh az alakuló üléstől kezdődően ott volt.

Ők különböző helyen, de mindketten biztonsági őrként dolgoznak, és állítják, a polgármester és környezete úgy játszadoztak a testületi ülések időpontjaival, hogy végeredményben ők ketten ne tudjanak megjelenni rajta, mert épp dolgoznak.

„Az előző testületen megadták, mikor lesz a következő gyűlés, de mire lett volna, mindig megváltoztatták” – jegyezte meg Vágó, hozzátéve, az állandóan megváltoztatott terminusokat a munkahelyével nem tudta összeegyeztetni. Véleménye szerint ez legalább 3-4 alkalommal megtörtént.

Ugyanígy nyilatkozott Vígh Károly is. „Többször is figyelmeztettem őket, hogy ez törvényellenes, ők kinevettek. Az MKP-sok lassan kikerültek, az egyik elment, a másikat lekiabálták, egyre többen lettek” – fogalmazott. Állítja, sokszor meg sem kérdezték őket, hogy ráérnek-e az adott terminuson.

Ürögi János szerint viszont az összes testületi taghoz próbáltak igazodni aszerint, hogy kinek mikor felel meg az ülés időpontja. Ágh Mária jegyzőkönyvvezető is megerősítette, hogy a testületi ülések előtt mindig egyeztettek telefonon is a képviselőkkel, hogy mikor lesz a következő ülés.

Vígh szerint azonban időről időre olyan későn szereztek tudomást az ülésekről, hogy azért nem mentek el, mert már egyáltalán nem maradt idejük rá felkészülni.

Vágó elmondta, hogy egy idő után már azért nem jártak az ülésekre, mert nem értettek egyet azzal, ami ott történik. Említette például a kultúrház meghiúsított eladását, amiről teljesen más a véleménye a korábbi és a jelenlegi polgármesternek (bővebben ITT írtunk róla), továbbá azokat a kétes földügyleteket, amelyek Richard Kmeťet, a járási hivatal korábbi elöljáróját hozták kényelmetlen helyzetbe, és amelyek miatt fel is jelentette Tóth Ernőt. Ugyancsak Richard Kmeť és Domonkos Pál szerepel azon a megvágott, de így is érdekes felvételen, amely nemrég került nyilvánosságra.

Ürögi úgy véli, Tóth Ernő volt az, aki végig nyomás alatt tartotta az MKP-jelöltként bejutott képviselőket. „Mindenkinek megvan a joga, hogy úgy döntsön, ahogy neki jó. Itt senki nem fogta a kezét egyiknek se” – fogalmazott.

Volner István alpolgármester ezt kiegészítette azzal, hogy ha bevállalták a falu képviseletét, akkor „miért kellett megfutamodniuk, miért nem tudtak a saját gondolataikért kiállni?”

Tény, hogy egy 2017 júniusában kézbesített levél arról értesítette a képviselőket, hogy május 31-ével megszűnt a mandátumuk, mert egy éven keresztül nem jelentek meg a testület ülésén. Vígh és Vágó helyére két Híd-jelölt, Belán Ildikó és Kulcsár Rozália kerültek be a testületbe, ami tavaly nyár óta változatlan.

Két és fél év alatt tehát összesen hat MKP-jelölt távozott a testületből. Az első már le sem tette az esküt, hárman visszaléptek magánjellegű okokra hivatkozva, közülük az egyiküknek már egyébként is megszűnt volna a mandátuma egy éves távolmaradása miatt, további kettővel pedig ez utóbbi történt. Hogy ki gyakorolt nyomást kire, arról persze egymásnak ellentmondanak a vélemények.

Érdekesség viszont, hogy az MKP járási szervezete javaslatára az elmúlt héten a párt országos tanácsa megszüntette a nagyudvarnoki alapszervezetét – amit érdeklődésünkre megerősített Fenes Iván járási MKP-elnök is. Az indok: tétlenség. Fenes szerint a cél, hogy a legközelebbi járási ülésükön megbízzanak valakit az alapszervezet újonnan történő felállításával, ugyanakkor kérdésünkre azt válaszolta, ez a személy nem lesz sem Vágó József, az eddigi szervezet elnöke, sem Tóth Ernő.

Annak feltárására, hogy a Dunaszerdahely határában fekvő falu irányításának hátterében mi történt az elmúlt négy évben, vagy az azt megelőző két évtizedben, tucatnyi újságcikk sem lenne elegendő, időről időre azonban előkerült egy-egy csontváz a szekrényből, amellyel szerkesztőségünk is foglalkozott, és ez a továbbiakban is így lesz, érintse az bármelyik felet.

Az idén ősszel esedékes helyhatósági választásokon viszont a négy évvel ezelőttihez hasonló összecsapásoknak nézünk elébe, Tóth Ernő ugyanis megkeresésünkre jelezte, hogy ismét tervei közt szerepel, hogy indul a polgármesteri címért.

