OSCAR: A víz érintése a legnagyobb nyertes, a Testről és lélekről nem kapott díjat

Tizenhárom jelölésből négyet váltott díjra A víz érintése a 90. Oscar-gálán helyi idő szerint vasárnap Los Angelesben. Guillermo del Toro fantasy filmje megkapta a legjobb filmnek és a legjobb rendezőnek járó elismerést is. A legjobb idegen nyelvű alkotások mezőnyében, amelyben Enyedi Ildikó Testről és lélekről című műve is szerepelt, chilei győzelem született az Una Mujer Fantástica révén.

A legjobb filmért járó Oscart a tavalyi borítékcserés fiaskó után idén ismét Faye Dunaway és Warren Beatty adta át. Del Toro a díjat megköszönve arra bátorította a fiatal filmeseket: "használják arra a képzeletüket, hogy olyan történeteket mondjanak el, amelyek valóságosak a világban".

Del Toro lett a harmadik mexikói származású filmes, aki Oscar-díjat kapott Alejandro Inarritu és Alfonso Cuarón után. "A legnagyobb dolog, amit a művészet és amit a mi ágazatunk tesz, hogy kitörli a homokba rajzolt vonalakat" - utalt a magáról migránsként beszélő rendező nemzetközi karrierjére.

A színészi kategóriákban a papírforma érvényesült: a legjobb női főszereplő díját Frances McDormand kapta a Három óriásplakát Ebbing határában című filmért, a legjobb férfi főszereplőét pedig Gary Oldman A legsötétebb óra című filmben nyújtott alakításáért.

A legjobb színészek (balról): Sam Rockwell, Frances McDormand, Alisson Janney és Gary Oldman

McDormand másodszor lett Oscar-díjas, ezúttal egy lánya gyilkosát kutató anya szerepéért. A 60 éves színésznő a színpadra lépve családját és a Három óriásplakát Ebbing határában rendező-forgatókönyvíróját, Martin McDonaghot köszöntötte, majd minden női Oscar-jelöltet felállított a Dolby Színház nézőterén. A közönség hatalmas tapssal jutalmazta őket.

"Nézzenek körül, hölgyeim és uraim, mert mindannyiunknak vannak elmesélni való történekeink és finanszírozásra szoruló filmterveink" - hangsúlyozta McDormand, aki befejezésül a "befogadási záradékot" ajánlotta a jelenlévők figyelmébe, amely egy szerződésben garantálhatja egy film szereplőinek és alkotóinak sokféleségét.

A díjátadó gálán a 90. évfordulót ünneplő filmes idézetek mellett Hollywood forró témája, a nemek közötti egyenlőség kérdése és a filmipart megrázó zaklatási botrányok áldozatai melletti kiállás, a változások sürgetése is kiemelt szerepet kapott. A műsor házigazdája, Jimmy Kimmel is többször célzott a szexuális zaklatásokra és az áldozatoknak hangot adó MeToo-mozgalomra.

A mellékszereplők közül Allison Janney (Én, Tonya) és Sam Rockwell (Három óriásplakát Ebbing határában) vehette át az aranyszobrot.

A chilei Una Mujer Fantástica (Egy fantasztikus nő) című transznemű főszereplővel forgatott alkotás vitte el a legjobb idegen nyelvű film díját. Sebastian Lelio, a film rendezője a főhőst alakító Daniela Vegának mondott köszönetet a színpadon.

Tizennegyedik alkalommal jelölték - volt olyan év, hogy két filmért is -, de most először nyert Oscar-díjat Roger Deakins. A brit operatőr a Szárnyas fejvadász 2049 című sci-fi fényképezéséért vehette át az amerikai filmakadémia elismerését.

"Szeretem a foglalkozásomat" - vallotta meg az Oscar-szoborral a kezében. Hozzátette: ennek egyik oka azokban az emberekben rejlik, akikkel a hosszú idő alatt együtt dolgozott a kamera előtt és mögött.

James Ivory kapta a legjobb adaptált forgatókönyv Oscar-díját a Szólíts a neveden! című filmért, Jordan Peele-t pedig a Tűnj el! eredeti forgatókönyvéért jutalmazták. Ivory korábban három rendezéséért kapott jelölést, és 89 évesen a legidősebb díjazott lett az Oscar-díjak történetében.

Peele elsőként vehetett át Oscart afroamerikai forgatókönyvíróként. A közönség zajos tetszésnyilvánítással köszöntötte, amit igyekezett lecsillapítani, hogy elmondhassa: hússzor hagyott fel a forgatókönyv megírásával, de végül mégis befejezte, mert azt akarta, hogy az emberek hallhassák és láthassák. Ezért azoknak ajánlotta filmjét, akik lehetővé tették, hogy felemelje a hangját.

Három technikai díjat nyert a Dunkirk. Chistopher Nolan második világháborús filmjét a vágás, a hangvágás és a hangkeverés kategóriában díjazták. A vizuális effektusokért a Szárnyas fejvadász 2049 című sci-fit jutalmazták. A legjobb smink és frizura díját A legsötétebb óra, a jelmeztervezését pedig a Fantomszál című film kapta. A látványtervezés kategóriájában A víz érintése nyert.

A legjobb dokumentumfilm díját a sportvilágot megrázó doppingbotrányról szóló, Icarus című produkció, a legjobb rövid dokumentumfilm díját pedig a Heaven Is a Traffic Jam on the 405 című alkotás kapta, amely Mindy Alper művészről szól. A rövidfilmnek járó Oscar-díjat a The Silent Child alkotói vehették át.

A legjobb animációs film díját a Coco című alkotásnak adták, a legjobb rövid animációs film elismerését pedig a Los Angeles Lakers egykori legendás játékosa, Kobe Bryant szövege alapján készült Dear Basketball nyerte el, amelyet Glen Keane rendezett.

A legjobb filmzenéért Alexandre Desplat vehette át az Oscar-szobrot. A francia komponista A víz érintése című filmhez írt zenéjéért kapta meg a díjat. Kilencedszer jelölték, egyszer már nyert.

A legjobb betétdal a Coco című rajzfilmből a Remember Me, Kristen Anderson-Lopez és Robert Lopez szerzeménye lett.

A 90. Oscar-gálán a filmet szerető közönséget is ünnepelték. Jimmy Kimmel a műsor egy pontján egy maroknyi sztárral, köztük Guillermo del Toróval, Mark Hamill-lal és Emily Blunttal átvonult a szomszédos Kínai Színházba, és nassolnivalóval lepte meg az ott mozizó nézőket.

