Kiska reagált Fico sorosozására

A kormányfő azzal vádolta meg Andrej Kiskát, hogy vasárnapi beszéde mögött Soros György áll. Robert Fico az firtatta, hogy Andrej Kiska tavaly szeptemberben miért találkozott négyszemközt a magyar származású befektetővel. "Várom a választ a kérdésre, miről szólt az a találkozó" – így Fico.

Roman Krpelan, az elnök szóvivője az Aktuality.sk-nak megerősítette, hogy Kiska tavaly szeptemberi New York-i látogatásán jelen volt a szlovák nagykövetség képviselője is. Név szerint azonban nem pontosították, hogy ki is volt az.

„A miniszterelnök ignorálja azt, hogy vezetése alatt összeomlik a kormány. Ma az államfőnek benyújtotta lemondását Marek Maďarič kulturális miniszter. A koalíciós partnerei pedig azon töprengenek, hogy hogyan tovább” – tájékoztatott a szóvivő.

„Azzal, hogy a miniszterelnök összeesküvés-elméletekkel tereli el a figyelmet, még nem oldja meg a politikai krízist. Andrej Kiska szerdán kezdi meg a jelzett tárgyalásokat a parlamenti pártokkal” – tette hozzá Krpelan.

aktuality.sk/para