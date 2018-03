Maďarič sajnálja, hogy csak Kiskától tudta meg, ki veszi át a helyét

„Némi sajnálattal kell közölnöm, hogy azt, hogy átmenetileg Pellegrini urat bízzák meg a kulturális minisztérium irányításával, az államelnöktől tudtam csak meg, és nem a saját pártomtól. Remélem, hogy kommunikálnak velem, de ezt az államelnöktől tudtam meg“ – vallotta be.

A pártban viszont benne marad, mert a kollektív bűnösség elvét elutasítja. A két forgatókönyvvel kapcsolatban, amelyet Andrej Kiska vázolt fel a Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolása után létrejött helyzet kezelésére, Maďarič azt mondta, hogy a kormányban szükség van a változásra.

"Nyilvánvaló, hogy a kormányban szükség van valamilyen változásra. Ez nem is annyira az államfő szavaiból következik, mint abból, hogy a koalíciós partnerek is konkrét változásokat akarnak. Lehet, hogy ha a változás még múlt héten végbemegy, akkor nyugodtabb lenne a helyzet. A politikában fontos, hogy a megfelelő döntéseket a megfelelő időben hozzuk meg"

– jelentette ki Maďarič Robert Kaliňák (Smer-SD) belügyminiszter leváltásának kérdésével kapcsolatban.

Az előrehozott választások kapcsán elmondta, hogy még korai erről beszélni. „Ehhez 90 szavazatra van szükség. Másrészt, ha a koalíció nem reagál a következő napokban megfelelően, az előrehozott választások bebiztosításának kérdése lényegtelenné válhat, mert a társadalmi helyzet is kikényszerítheti az előrehozott választásokat. Nagyon sok múlik tehát azon, hogy a koalíció most hogyan jár el“ – véli.

Maďarič szerint az ellenzék nagyon szorgalmazza az előrehozott választásokat, de nincs rá felkészülve. Ezért inkább a helyzetet kellene lecsillapítani, és azt, hogy olyan formában működhessen a kormány, amely elnyeri a nyilvánosság bizalmát.

Kiska megköszönte Maďaričnak az eddigi munkáját a tárcánál, és értékelte politikai döntését. „Azt gondolom, sokan példát vehetnének róla“ – zárta.

Maďarič a múlt héten jelentette be, hogy az említett kettős gyilkosság miatt nem tudja folytatni a munkáját a kulturális tárca élén. Hangsúlyozta, hogy a saját döntéséről van szó, amely abból is ered, hogy épp a kulturális minisztérium áll a legközelebb a sajtóhoz és az újságírókhoz. Egyúttal bejelentette, hogy a Smer-SD rendes tagja marad. „Nem tudom elképzelni, hogy az újságíró-gyilkosság után – függetlenül attól, hogy beigazolódik-e, hogy a gyilkosság összefüggött az újságíró munkájával - továbbra is a tárca élén maradjak“ – közölte Maďarič. Egyúttal bejelentette, hogy a Smer-SD rendes tagja marad, és visszatér a parlamentbe. A miniszter kizárta, hogy valamiféle politikai számításból hozta volna meg a döntést. Egyben hangsúlyozta, hogy egyetlen minisztert sem akar hasonló lépésre biztatni.

Maďarič már harmadszor tölti be a kulturális miniszteri posztot. Először 2006 és 2010 között, majd 2012 és 2016 között állt a tárca élén. Legutóbb 2016-ban, a harmadik Fico-kormány megalakulása után bízták meg a feladattal. Miután távozik a tárca éléről, képviselőként tevékenykedhet tovább.

(TASR)