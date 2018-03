Bundesliga - Egy lépésre kerülhet a bajnoki címtől a Bayern

Amennyiben szombaton, a 26. fordulóban a Bayern München legyőzi a kiesőjelölt Hamburgot a német labdarúgó-bajnokságban, jövő hétvégén matematikailag is bebiztosíthatja sorozatban hatodik bajnoki címét.

Jupp Heynckes csapatának - amely versenyben van még a Bajnokok Ligájában és a Német Kupában is - hazai közönsége előtt nem okozhat gondot az utolsóelőtti kikötővárosiak legyőzése. Már csak azért sem, mert a bajorok utoljára 2009 szeptemberében kaptak ki aktuális riválisuktól a bajnokságban, azóta 13 győzelem és 3 döntetlen a mérlegük, ráadásul többször is igazi gólparádét rendeztek a Hamburg ellen (két 8-0, egy 6-0, három 5-0 és egy 9-2 is volt az elmúlt években). A Bayern minden sorozatot tekintve 16 tétmérkőzés óta veretlen, ezzel szemben a HSV 12 bajnoki óta nem tudott győzni.

"A legfontosabb, hogy a játékosaink egészségesek és fittek maradjanak. Motiváltnak kell lenniük, szenvedélyesnek, s egymásért kell dolgozniuk" - jelentette ki Heynckes a forduló előtt arra utalva, hogy nem szabad abba a hibába esniük, amibe még Josep Guardiola irányításával a 2013-2014-es szezonban. Akkor már márciusban bajnoki címet ünnepelhettek, a csapat pedig részben a játékosok motiválatlansága miatt nem tudta megnyerni a Bajnokok Ligáját.

A münchenieket tisztes, húszpontos hátránnyal követő, második helyen álló Schalke a forduló nyitómeccsén a kiesés elöl menekülő Mainz otthonába látogat, és sorozatban negyedik sikerére készül. A gelsenkircheniek nem lazíthatnak, ugyanis az ötödik, már nem BL-t érő helyen álló Bayer Leverkusen hátránya is mindössze két pont velük szemben.

A többi élcsapat közül a harmadik, 2018-ban még veretlen, de legutóbbi két bajnokiján csak döntetlent elért Borussia Dortmund a vele pontazonossággal álló Eintracht Frankfurtot fogadja vasárnap, míg az ötösik Leverkusen a nyolcadik Borussia Mönchengladbachot látja vendégül.

A magyar érdekeltségű csapatok közül a Gulácsi Pétert foglalkoztató, három bajnoki óta nyeretlen Leipzig a sorozatban négy győzelemnél tartó Stuttgarthoz látogat, Szalai Ádám klubja, a Hoffenheim a Wolfsburgot fogadja, míg a Dárdai Pál edzette, három összecsapás óta nyeretlen Hertha a Freiburgot szeretné legyőzni hazai pályán, Berlinben.

Bundesliga, 26. forduló:

péntek: FSV Mainz 05-Schalke 04 20.30

szombat:

Bayern München-Hamburger SV 15.30

Hannover 96-Augsburg 15.30

Hertha BSC-Freiburg 15.30

Hoffenheim-VfL Wolfsburg 15.30

Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach 18.30

vasárnap:

VfB Stuttgart-RB Leipzig 15.30

Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 18.30

hétfő: Werder Bremen-1. FC Köln 20.30

A tabella:

1. Bayern München 25 59-18 63 pont

2. Schalke 04 25 39-30 43

3. Borussia Dortmund 25 50-31 42

4. Eintracht Frankfurt 25 33-27 42

5. Bayer Leverkusen 25 45-33 41

6. RB Leipzig 25 38-34 39

7. Hoffenheim 25 40-38 35

8. Borussia Mönchengladbach 25 33-37 35

9. VfB Stuttgart 25 23-29 33

10. Augsburg 25 33-32 32

11. Hannover 25 32-35 32

12. Hertha BSC 25 30-31 31

13. Freiburg 25 25-42 29

14. Werder Bremen 25 24-30 27

15. VfL Wolfsburg 25 28-33 25

16. FSV Mainz 05 25 29-42 25

17. Hamburger SV 25 18-35 18

18. 1. FC Köln 25 24-46 17

(MTI)