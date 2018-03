A települések értékeiről Csicsón

Csicsón tartotta Közösség és érték – települési értékek feltárása című konferenciáját a Felvidéki Értéktár Bizottság a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézettel közösen. A rendezvényen kiértékelték a Településeink értékei című pályázatot is.

„Komoly érdeklődés mutatkozott a pályázat iránt, amit mi sem bizonyított jobban, mint a csicsói konferencia” — mondta Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (SZMMI) igazgatója. A konferencián részt vett Varga Péter, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke, Szakáli István Loránd, a földművelési minisztérium agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkára, dr. Horváth Zsolt, a Hungarikum Bizottság értéktárak kialakításáért felelős koordinátora, valamint a Vajdasági Magyar Értéktár képviselői.



A konferencia résztvevői

A pályázat célja az volt, hogy az egyes településeken működő értéktár bizottságok 2017 októbere és 2018 januárja között saját településükön értékeket gyűjtsenek. A pályázaton összesen 22 csapat vett részt. „Ezek a bizottságok a Felvidéki település-mustra adatbázis összesítője alapján a településmustrából hiányzó adataikat, értékeiket, valamint régi fotókat tölthettek fel az adatbázisokba. A pályázat zárásáig 1 005 érték-adat érkezett be az intézetbe” — tudtuk meg Huszár Lászlótól. Elmondta azt is, hogy a Felvidéki Értéktár Bizottság megalakulás óta eltelt két éves időszakban szerzett tapasztalatok, a falvakban létrejött értéktár bizottságok aktivizálták az embereket.



A bátkaiai előadása

A konferencián a „Milyen volt, hogyan tovább?” témakörben nyolc értéktár bizottság mutatta be tevékenységét, majd véleménycsere zajlott. A pályázaton elért pontok alapján nyolc értéktár bizottság pénzjutalomban részesült, a többiek pedig emléklappal és kisebb ajándékkal térhettek haza. Az első helyen a Varga László által vezetett nagymegyeriek végeztek, a második helyet az ógyallaiak, a harmadik helyet pedig a bátkaiak foglalták el. Huszár László elmondta, örvendetes számára, hogy egyre több helyszínen alakulnak meg az ilyen bizottságok és az is, hogy milyen elánnal dolgoznak. „A Felvidéki Értéktár Bizottság ezentúl is várja a jelentkezőket, akiknek szívügyük a különféle értékek, így a fontos adatok, fotók és egyebek összegyűjtése, megőrzése” — szögezte le.

A következő pályázatot a Felvidéki Értéktár Bizottság a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet nyáron hirdeti majd meg.



(alsa)