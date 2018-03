VÉGE: Kaliňák lemondott, távozik a belügyminisztérium éléről!

Hétfőn reggel 10 órakor rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be lemondását Robert Kaliňák (Smer-SD) belügyminiszter.

Kaliňák hangsúlyozta, hogy a már majdnem három hete történt újságírógyilkosság kapcsán a legfőbb cél, hogy a bűnösöket megtalálják, bíróság elé állítsák, és elítéljék. A belügyminiszter elmondta, hogy egy komoly nyomozócsoportot hoztak létre, amely mindent megtesz azért, hogy a gyilkost kézre kerítse.

Robert Kaliňák ezután bejelentette lemondását:

"Lemondok a kormányban betöltött belügyminiszteri és miniszterelnök-helyettesi posztomról"

- jelentette be Kaliňák, aki az első (2006-2010), a második (2012-2016) és a harmadik (2016-2018) Fico-kormány idején is - tehát összesen egy évtizedig - belügyminiszter volt. A Smer-SD egyik alapító tagja, 2004-től pedig alelnöke is.

Robert Kaliňák döntését azzal indokolta, hogy lemondásával a közhangulat megnyugtatásához, és a gazdasági stabilitás megőrzéséhez akar hozzájárulni. Lemondásáról előre tájékoztatta a kormányfőt és a Smer-SD koalíciós partnereit is.

A leköszönő belügyminiszter a jövőjét illetően egyelőre nem akart nyilatkozni, így azt sem árulta el, folytatja-e politikai pályafutását.

Kaliňák távozását az ellenzéken kívül a Híd párt is kérte, illetve a múlt heti tüntetések egyik fő követelése is ez volt. Kaliňák már a második smeres miniszter, aki távozik a kettős gyilkosság miatt. Korábban Marek Maďarič kulturális miniszter mondott le - ő rögtön a gyilkosság utáni héten, önszántából cselekedett így.

(parameter/TASR)