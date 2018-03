Nem azért mondott le Kaliňák, mert a rendőrség vagy ő maga csődöt mondott

Robert Kaliňák belügyminiszter nem azért mondott le, mert a rendőrség vagy ő személyesen csődöt mondott volna a két fiatal meggyilkolásának a kivizsgálásában. Ez a nyomozás továbbra is elsőbbséget élvez minden ehhez kapcsolódó állami szervnél. Erről Robert Fico kormányfő tájékoztatott hétfőn.

„Robert Kaliňák lemondását úgy veszem, mint az ő személyes hozzájárulását a stabilitáshoz, illetve a demokrácia és az embereket előtérbe helyező pozitív politizálás megőrzéséhez. Robert a legtehetségesebb miniszterek közé tartozott minden általam vezetett kormányban” – jelentette ki nyilatkozatában Fico. Egyúttal pedig megköszönte a miniszter belügyminisztériumban végzett tízéves munkáját. „Neki köszönhetjük a schengeni szabályok problémamentes bevezetését, azt, hogy kevesebb a baleset az utakon, illetve hogy vízum nélkül is utazhatunk” – közölte a kormányfő.

Fico Ján Kuciak újságíró és jegyese két héttel ezelőtti meggyilkolásáról is beszélt. „Két fiatal megölése indulatokat váltott ki az egész társadalomban. Ma azt hallhatjuk az utcán, hogy Szlovákia már sosem lesz biztonságos, jó és stabil ország. Ennek a nézetnek azonban ellent kell, hogy mondjak. Január elsején az önálló Szlovákia létrejöttének 25 éves évfordulóját ünnepeltük”, amikor a három legfőbb közjogi méltóság megegyezett abban, hogy Szlovákia ez alatt az idő alatt jókora utat tett meg, és az emberek jobban élnek, mint azelőtt. „Ez a történet nem végződhet egy tragédiával, még ha ez nagyon fájdalmas is. Rajtunk áll, hogy szkeptikusan akarunk-e ehhez viszonyulni, vagy továbbra is közösen fogunk dolgozni ezen a történeten” – jelentette ki Fico.

Kaliňák hétfő délelőtt adta be a lemondását. Ezzel a lépésével is szeretné támogatni az ország stabilitását Ján Kuciak újságíró és jegyesének meggyilkolása után. Kaliňák abban bízik, hogy a rendőrség megtalálja a gyilkost és a gyilkosság megrendelőjét.

TASR