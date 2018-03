Debrecenben járt Roberto Baggio

A Debreceni Egyetem (DE) sporttudományi oktatóközpontját zsúfolásig megtöltő több mint 300 hazai és a külföldi futballedzőnek az egykori aranylabdás olasz válogatott játékos, a komplex utánpótlás-nevelő program elnöke mellett Marcello Nardini szakmai vezető tartott elméleti előadásokat és vezetett gyakorlati bemutatót a kétnapos továbbképzésen. Utóbbiakon 150 gyerek, a debreceni Olasz Focisuli tagjai is részt vettek.

Az előadásból kiderült, a programot már a világ 31 országban alkalmazzák, 15 ezer edzőt képeztek eddig a spanyol FC Barcelonától a kolumbiai Sante Féig. A FuNino a Spanyol Labdarúgó Szövetség hivatalos oktatókönyve, amely egy optimális képzési modell a fiatal játékosok kreatív teljesítőképességének fejlesztésére. A program mottója az "edzők edzőjének" hitvallását tükrözi, miszerint "a jövő futballja mindig a fejben kezdődik és a lábban végződik."

Hegedűs Gábor, a debreceni Olasz Focisuli igazgatója, a futballegyetem társszervezője elmondta: a program a korosztályos képzés egymásra épülése miatt öt modulból áll. A továbbképzés-sorozat egy komplex utánpótlás-oktatási anyagot tartalmaz életkornak, pályanagyságnak és korosztályos létszámnak megfelelően, az alapoktól egészen a felnőtt csapatig eljutva - legyen szó profi vagy amatőr egyesületről.

A módszer különlegessége, hogy a fiatal sportolók kreatív teljesítőképességének fejlesztését orvostudományi vonatkozásban is vizsgálja, az agy kinetikájának (BrainKinetic) működésére alapozva. A szakmai stábnak idegtudományi és agykutató specialista is a tagja. A debreceni futballegyetem keretében kedden és szerdán az első két modult, a 6-14 éves korosztályra vonatkozó ismereteket sajátíthatják el a résztvevők. Megismerhetik a FuNino képzési modellt, a BrainKinetic alapjait, az oktató és korrekciós játékokat, amelyek lehetővé teszik a játékolvasást a pályán, a kollektív játék alapjait, a vizuális stratégiákat és formálják a munkamemóriát.

Az oktatói stáb tagja minden idők egyik legnépszerűbb olasz labdarúgója, Roberto Baggio, aki 56-szor szerepelt az olasz válogatottban, amellyel világbajnoki ezüst- és bronzérmet is nyert. Baggio játszott többek között a Juventus, az AC Milan és az Internazionale színeiben is, a nemzetközi szövetség (FIFA) 1993-ban az Év játékosává választotta, abban az évben Aranylabdát is kapott. A Juventusszal 1993-ban UEFA Kupa-győztes támadó 2007 óta a Roby Baggio-Horst Wein FuNino program elnöke.

A kétnapos debreceni képzésre a hazaiak mellett Romániából, Ukrajnából, Szlovákiából, Oroszországból, Lengyelországból és Egyiptomból is érkeztek edzők.

A szervezők tájékoztatása szerint a magyarországi FuNino-képzés a magyar szövetség (MLSZ) licencmegújító, kreditpontszerző továbbképzése, a mind az öt modult elvégzők hivatalos FuNino Certifice diplomát kapnak. Az edzésmódszert az MLSZ Bozsik-programja is beépíti képzési rendszerébe.

A debreceni futballegyetem első kurzusai egyébként 2015-ben kezdődtek. Akkor az azóta elhunyt Horst Wein Debrecenben részletesen ismertette azt az edzéstechnikát, amelyet különböző korosztályú gyerekek képzésére dolgozott ki, s amelyet már hatékonyan alkalmaznak Németországban. A tréner a gondolkodást nevezte a legfontosabb erénynek, ami szerinte megelőzi a fizikai erőnlétet is. Szavai szerint "a fejben kezdődik az a gondolat, ami a lábban végződik" és a labdarúgásban eredményre vezet.

Szilvássy Zoltán, a DE rektora a debreceni futballegyetemről elmondta: a programsorozat célja a hazai utánpótlás bekapcsolása a nemzetközi vérkeringésbe, együttműködés a külföldi felsőoktatási intézmények sportirányú projektjeivel, valamint a nemzetközi tapasztalatok bevonása a hazai szakmai gondolkodásba.

"A konferencia részeként nemzetközileg elismert szakemberek tartottak már edzőképzést Debrecenben, amelynek célja, hogy az utánpótlásképzésben dolgozók hozzájussanak modern, nemzetközi szintű ismeretekhez" - mutatott rá Bács Zoltán, a DE kancellárja.

Európa futballnemzeteinek legjobb utánpótlás-képzési szakemberei oktattak már a Debreceni futballegyetemen: Horst Wein mellett előadást és gyakorlati bemutatót tartott többek között az olasz utánpótlás-igazgató Maurizio Viscidi, valamint az AC Milan, az Ajax Amsterdam, a Real Madrid akadémiájának trénerei, de bemutatta Debrecenben a brazil utánpótlás-képzési programot Joel Cornelli edző, testnevelő tanár, az olasz Alessandro Sarocco pedig a koordinációs edzők utánpótlásképzésben betöltött szerepét elemezte a magyar szakembereknek. Ez a sorozat folytatódott most a Horst Wein és Roby Baggio nevével fémjelzett FuNino-program oktatásával.

(MTI)