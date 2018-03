3,5 millió eurót költünk a jövő évi szlovák hoki-vb-re

Ebből 2,5 millió eurót kap a Szlovák Jégkorongszövetség (SZĽH) a világbajnokság megrendezésére, és a maradék 1 millió a pozsonyi Ondrej Nepela Téli Stadion és a kassai Steel Aréna között oszlik meg, melyet az épületek modernizációjára és felújítására fordítanak. Ezt Martin Kohút, a Szlovák Jégkorongszövetség elnöke is alátámasztotta a TASR kérdésére.

A 2019-es jégkorong-világbajnokság szervezésére a pozsonyi Ondrej Nepela Téli Stadionban körülbelül két milliót fog kelleni költeni. A stadion már 2011-ben is átesett egy átfogó felújításon, amely több mint 70 millió euróba került. A főváros februárban jelentette be, hogy szükség van a hűtő- és szellőztetőrendszer, a jégkorongpálya, az ülőhelyek, a palánk és a biztonsági rendszer felújítására, illetve cseréjére.

A felújítási munkálatok a kassai téli stadiont sem kerülik el. Igor Havrila, a Steel Aréna főmenedzsere a Šport napilapnak azt nyilatkozta 2017 novemberében, hogy a legfontosabb a palánk és a plexiüveg cseréje, amelyhez hozzátartozik a csere- és büntetőpadok, valamint a kapuk cseréje is. Ezenkívül be kell fektetni a kamerarendszer, a jégpálya, az öltözők, a trafóállomás és a megvilágítás felújításába is.

(TASR)