Kiska Fico helyettesét bízza meg a kormányalakítással

A parlamentben ezen a 79-es többségen kívül „más többség nem létezik jelenleg. Nincs 90 képviselő arra, hogy előrehozott választásokat írjak ki.

Ezért Peter Pellegrinit megbízom a kormányátalakítással, amint a jelenlegi kormányfő kézbesíti” a hivatalomhoz a lemondási szándékát igazoló dokumentumot – szögezte le Kiska.

Ezzel most már hivatalos: Peter Pellegrini a Smer új kormányfőjelöltje. Ezt maga a jelenlegi miniszterelnök-helyettes is megerősítette, miután találkozott az államfővel. Pellegrini arról tájékoztatta Kiskát, hogy az elnökkel egyeztetett módon a Robert Fico vezette kormány még ma kész benyújtani a lemondását, és az új kabinet mögött már 79 parlamenti képviselő áll, beleértve a 14 hidast is. Fico tegnap jelezte, akkor mond le a végrehajtó hatalom éléről, ha Kiska egy általa kijelölt személyt nevez ki miniszterelnöknek.

A kormányfői tisztség várományosa kijelentette, a tárcák elosztását illetően nem lesz változás, az a továbbra is érvényes koalíciós szerződés szerint jár a koalíciós partnereknek. Szerinte azonban több minisztérium élén változás várható.

De hogy a legfontosabb kérdés még nem dőlt el, arról Pellegrini csak annyit mondott: hogy ki lesz az új belügyminiszter? Minden nyitott még!

