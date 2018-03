Bugár Béla Marián Kočnerrel találkozott a Maldív-szigeteken

Bugár a kormányválság kezdetén feleségével együtt a Maldív-szigetekre repült. A Topky.sk információi szerint Kočner éppen akkor és ugyanabban az üdülőközpontban tartózkodott, amelyben a Híd elnöke is.

Bugár a lapnak megerősítette, valóban találkozott Marián Kočnerrel a Maldív-szigeteken, de állítása szerint ez csupán a véletlen műve.

„Igaz, hogy láttuk egymást egy étteremben a kirándulásom negyedik napján” – mondta a Híd elnöke, majd hozzátette, más szlovákiai emberekkel is találkozott ott, például Juraj Droba exfeleségével. „A véletlen kiszámíthatatlan” – zárta Bugár.

Arra a kérdésre, hogy beszéltek-e egymással, Bugár azt felelte, hogy köszöntek egymásnak.

A Topky megszólította a vállalkozót is. Ő először tagadta, hogy találkozott volna Bugárral, és azt állította, hogy akkor Új-Zélandon volt. Később azonban helyesbítette kijelentését:

„Nem találkoztam Bugár úrral, mert az a kifejezés, hogy találkozni valakivel, nálam azt jelenti, hogy megbeszélt találkozáson részt venni. Más, hogyha valakivel véletlen összefutok” –

magyarázta Kočner, majd hozzátette, valóban összefutott Bugárral az étteremben. „Köszöntem neki elsőként, mert én vagyok a fiatalabb, majd ő visszaköszönt. Semmilyen más kommunikáció nem zajlott köztünk” – írta Kočner a lapnak.

A kétes hírű vállalkozó, Marián Kočner neve többször is felmerült a politikai válság kapcsán. A meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak írásaiban gyakran foglalkozott Marián Kočnerrel, akinek a neve a maffia körökben is feltűnt. A vállalkozó korábban meg is fenyegette Kuciakot, amikor arról írt, hogy eladta a Bonaparte luxuskomplexumban található lakását a Prvá stavebná sporiteľňa menedzserének, Erich Feixnek.

A fenyegetés akkor történt, amikor Kuciak megszólította Kočnert, hogy az ingatlaneladása összefügg-e azzal, hogy a rendőrség széleskörű nyomozást indított ellene. A vállalkozó azt mondta, különös figyelmet szentel Kuciak családjának, anyjának, apjának, testvéreinek, és keresni fogja a lehetőséget, hogy besározza őket. Emellett tenni fog róla, hogy többé ne írhasson.



