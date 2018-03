Az Elán énekesének fia is ott van Kaliňák utódjainak jelöltjei között

A Denník N információi szerint a Smer-SD elnökségi ülésén annak lehetőségét is mérlegeli, hogy Rážt javasolják Robert Kaliňák utódjának.

A név nem véletlenül ismerős, ő bizony az Elán legendájának, Jožo Rážnak a fia, és jelenleg az egészségügyi minisztérium szolgálati hivatalának főtitkára, egyúttal az egészségügyi miniszterként párton kívüli Tomáš Drucker jóbarátja.

Mint ismert, a Smernek több fontos kormánytagot is jelölnie kell. Ezek egyike a már említett belügyminiszter, ugyanakkor Richard Raširól, a kassai főpolgármesterről is megy a vita. Egy korábbi információ szerint ő válthatná a munkaügyi miniszteri poszton Ján Richtert, akivel kapcsolatban felmerült, hogy távozik. Az elnökségi ülésről kiszivárgó információk szerint viszont fontolgatják azt is, hogy ő vegye át a Peter Pellegrini után megüresedett, beruházásokért és informatizációért felelős kormányalelnök posztját.

A kulturális miniszteri poszt Marek Maďarič lemondása után üresedett meg, ennek kapcsán pedig a legtöbbször hangoztatott név Erik Tomášé, Robert Fico mediális tanácsadójáé volt, ugyanakkor most felmerült az is, hogy a párt besztercebányai szervezetének újdonsült vezetőjét, Ľubica Laššákovát jelöljék.

(Denník N)