Szkripal-ügy - Egy orosz szakértő szerint a britek is előállíthatták a mérgező anyagot

A brit szakemberek rendelkezésére állnak annak az idegméregnek a mintái, amellyel megmérgezték Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynököt, és Nagy-Britanniában elő is állíthatták ezt az anyagot a Porton Down kutatóintézetben, amely mindössze nyolc kilométerre van a délnyugat-angliai Salisburytől, ahol az eset történt - közölte a Ria Novosztyi hírügynökséggel kedden Igor Nyikulin, a biológiai fegyverekkel foglalkozó ENSZ-bizottság volt orosz tagja.

Leonyid Rink, a Novicsok (Újonc) néven ismert vegyifegyverrendszer egyik kifejlesztője is azt mondta ugyanennek a hírügynökségnek, hogy maguk a britek is könnyűszerrel megmérgezhették az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredesét, mivel ez az idegméreg - amelyet a britek A234 kódnéven azonosítanak -, hozzáférhető a szakembereik számára, és bármelyik vegyi üzem különösebb nehézségek nélkül legyárthatja.

Nyikulin felhívta a figyelmet arra, hogy az idegméreg egyik kifejlesztőjének tartott Will Mirzajanov - aki a kilencvenes években települt át az Egyesült Államokba - a minap az Amerika Hangja rádiónak nyilatkozva gyakorlatilag elismerte, hogy a briteknek van ilyenjük. "Minden adatot átadott nekik, vagyis azt hiszem, hogy a briteknek körül kell nézniük saját házuk táján. Annál is inkább, mert a szomszédban van egy olyan csodálatos intézmény, a Porton Down, a legnagyobb nyugat-európai tudományos kutatóintézet, amely pont a különböző vegyi és biológiai fegyverekre szakosodott. Minden lehetőségük megvan a gyártásra" - mondta Nyikulin.

Az orosz szakértő szerint Porton Downban vizsgálták ki a megválasztása előtt megmérgezett Viktor Juscsenko volt ukrán államfőt, Alekszandr Litvinyenkót, az orosz állambiztonsági szolgálat egykori alezredesét is, aki szintén szembefordult az orosz kormánnyal, és akit 2006 novemberében hatalmas adag sugárzó polóniumizotóppal öltek meg Londonban.

"És ők tesznek bejelentést Szkripalról is. Vagyis az, hogy egy nap leforgása alatt megállapították, Novicsok ideggázról van szó, az gyakorlatilag matematikai bizonyítéka annak, hogy van nekik ilyen anyaguk, minimum mintának való. Ellenkező esetben ez igénybe venne egy vagy inkább két hetet" - mondta Nyikulin. Szerinte Nagy-Britannia azért nem hajlandó mintákat adni Oroszországnak erről a gázról, mert belőlük meg lehetne határozni a származási helyét.

Theresa May brit miniszterelnök március 12-én - egy héttel az eset után - jelentette be a londoni parlamentben, hogy a brit szakértői vizsgálatok szerint ezzel az orosz fejlesztésű, katonai célokra is használható idegméreggel mérgezték meg Szergej Szkripalt és lányát Salisburyben. A brit kormány Moszkvát vádolta a mérgezéssel, amit az orosz fél visszautasított. Oroszország és Nagy-Britannia az incidens miatt egyéb retorziók mellett kölcsönösen nemkívánatos személynek minősített és kiutasított 23-23 diplomatát.

(MTI)