Még sehogy sem bizonyította a párkányi zenélő nő, hogy a Paraméter ártott neki

Folytatódott az N. É. kontra Paraméter polgári per tárgyalása, melyen a felperes becsületsértéssel és szellemi tulajdon jogtalan használatával vádolja hírportálunk kiadóját.

Mintegy két hónappal ezelőtt, az első tárgyaláson megtörtént a bizonyítékok ismertetése, mivel azonban ezek egyikét utólag nyújtották be, el kellett napolni a tárgyalást. A folytatásban, szerda délután N. É., a párkányi ház tulajdonosa ismét benyújtott egy cikket, ami a személyével foglalkozott a Paraméteren, konkrétan EZT, mely többek között arról szól, hogy a Legfelsőbb Bíróság is megállapította, „a hangos zene sugárzása egyértelműen megzavarja a környék standard nyugalmi állapotát”, és szó esik arról is, hogy emiatt veszélyes zaklatással gyanúsítja a hölgyet a rendőrség.

Részletek az előző tárgyalásról: Beperelte a párkányi zenélő ház tulaja a Paramétert!

A tárgyaláson N. É. ismét kijelentette, hogy nem szeretné, ha bármilyen módon foglalkozna a személyével a portálunk. „Nem tudom elképzelni, hogy ne tájékoztassunk a jövőben ezekről a történésekről” – válaszolta Barak Bálint lapigazgató.

N. É. azzal érvelt, hogy a róla szóló cikkek és kommentár olyan képet alakítanak ki a személyéről, mely alapján mások elítélik őt, nem tud emiatt ingatlant vásárolni vagy bérelni, sem vállalkozni, és nemcsak párkányi lakhelyén, de máshol sem.

Amiről szó van:

Az alperes ügyvédje erre válaszul közölte, nemcsak egyetlen hírportál, de az országos és regionális sajtó számos képviselője, továbbá a Legfelsőbb Bíróság és a köztársasági elnök is foglalkozott már a párkányi zenélő házzal és tulajdonosával ez elmúlt években.

„Semmilyen módon nem igazolta, hogy ezek a cikkek volnának azok, amelyek ártottak neki” – jegyezte meg.

Emlékeztetett egyúttal arra, hogy a felperes által emlegetett sértő szavak egy, a cselekményre reagáló újságírói kommentár kontextusából kiragadott kifejezések, márpedig a műfaj megkívánja, hogy a cikket teljes egészében értelmezzék.

A bírónő is megjegyezte, hogy mostanáig semmilyen módon nem bizonyította a felperes, hogy az inkriminált újságcikkek milyen módon okoztak kárt számára, sértették meg a becsületét.

A következőkben viszont sor kerül a vonatkozó kommentár hivatalos fordítására, ennek okán a tárgyalást ismét elnapolták, ezúttal májusra.

(parameter)