Lassan tájékoztatást kaphatunk a Kuciak-ügyben folytatott nyomozásról

Čižnár főügyész annak érdekében, hogy elkerüljék azt a gyanút, hogy igyekeznek elhallgatni a nyilvánosság elől a bűnügy felderítésének alakulását, felhatalmazta a felügyelő ügyészt, hogy miután a rendőrségi nyomozókkal is egyeztetett, tájékoztassa a nyilvánosságot a nyomozás állásáról – közölte Andrea Predajňová, a Főügyészség szóvivője.

Čižnár elmondta azt is, hogy intenzív kommunikációt folytatnak az olasz szervekkel egy közös nyomozócsoport kialakítása céljából. A főügyész hétfőn bejelentette, hogy elküldi javaslatát az olasz félnek egy az újságíró-gyilkosságot vizsgáló közös nyomozócsoport kialakítására. A javaslatot pénteken küldték el az Eurojuston keresztül. A közös nyomozócsoport kialakítását Čižnár a leköszönő igazságügyi miniszterrel, Lucia Žitňanskával is megbeszélte. A közös nyomozócsoport kialakítása és az erről szóló egyezmény aláírása időigényes folyamat, amely több hetet vagy hónapot is igénybe vehet.

MTI