Új kormány – nem söpör…

Szóval jut nekünk egy új kormány. Kiska elnök szép marad, mert nem bent bele elsőre és visszadobta az 1.0 kamutervezetet. Fico bandája is korrektnek tűnik így, hogy korrigált, bár először olyan verziót küldött Kiskának, amelyről maga is tudta, nem elfogadható, s kifogja vele az első szelet az elnök vitorlájából. Ő mégsem hozhatja magát olyan helyzetbe, hogy konfliktusba kerüljön a jogrenddel… Így most mindenki szép és hibátlan, csak épp az elégedetlen nép ne hepciáskodjon már, hanem nyugodjon le a…

Viszont ez a kormány láthatóan nem söpör, nem takarít, nem tesz majd rendet. Lesznek alibista lépései, sőt a felszíni varakat akár vérig felszaggathatja a látszat kedvéért, ám nem sok olyan embert ismerek – pedig viszonylag sok embert ismerek –, aki így, bemondásra rendelkezik annyi bizalommal a három párt iránt, amennyivel elhinné, hogy mégis lesz söprés, lesz normális munka, megszűnik a korrupció, helyreáll az igazságszolgáltatás, a bűnüldözés, a tolvajok visszaszolgáltatják lopott vagyonukat és minden genya élő adásban kér sírva bocsánatot. Meg tejjel-mézzel folyó egészségügy, meg pénz és szabadság az oktatásügyben. Ja, és a világbéke!

Hát, izé. Én tudom, hogy a jogi matek így kerek, de a nép, kérem, most még legalábbis nem érzékeli az áradó megnyugvást, az éterben hullámzó demokrácia mindent elborító kiterjedését, a dolgok jóra fordulásának kellemes bizsergését. Mert még mindig fel van csesződve – joggal.

Mi a túrót keres az új miniszterek között egy sorosozó asszonyka, ráadásul a kulturális tárca élén? Mi a túrót keres a kormányban az előző hadügyi zseni (a fegyver-közbeszerzések hőse), vagy a fokozottan szociális Richter? És akkor a mezőgazdi reszort felelőse sem felelős még semmiért? Talán még leginkább Drucker lehet működéképesség-gyanús, bár a közvéleményben léteznek fenntartások, melyek szerint ez nem egy kifejezetten bizniszmenedzseri poszt, és a jó szervezőkészségen túl itt egyéb rafkós képességekre ugyancsak szükség lehet.

Hát, izé…

Eközben az ellenzék pótcselekszik, sajnos nagyobb szorgalommal, mint sikerrel. Nem sorolom, mert nincs gyomrom ehhez a dilettantizmushoz. Példát érdekességképpen az esélytelenek mutatnak, akik ma még bőven nincsenek a parlamenti küszöb közelében. Beblavý „polgári demokrata” Spolu pártja nem választ ki épp habot a szája szegletében, hanem azt teszi, ami a dolga: kimunkált és a következő ülésen benyújtani készül 6 konkrét legiszlatív javaslatot.

Legalább valaki dolgozik. Az jó jel. A többieknek ez eszébe sem jutott: munkával hozzájárulni a dolgok alakulásához. Nem egy megszokott módja Szlovákiában a politikacsinálásnak…

Nos, úgy tűnik, hogy ha előre hozott választások nem is lesznek (de nyugtával dicsérd az elfuserált lehetőségeket), akad dolga a választónak. A következő években fokozottan figyelni a kormány körmét, s azonnal kivonulni az utcára, ha mocskot vél felfedezni alatta. Minden csip-csup szirszar miatt azonnal üvölteni kell, mert a bizalom már elmúlt, azt már eljátszotta ez a garni… garnitúra. Bizalmat és türelmet már nem kérhet, csak lehetőséget kap. Azt sem közvetlenül a néptől, hanem a jogi matektól.

Ne lanyhuljon hát az ébersége és valóban igyekezzen dolgozni, jól dolgozni.

Abból még valami értelmes is elsülhet.

Árgus szemekkel figyeljenek a civilek és a média. Tudjuk, kedves kormány, hogy ez így kellemetlen nektek, nyugi, ha hiszitek, ha nem, nekünk is rohadt kellemetlen, azért vonultunk az utcára. De a tapasztalat szerint a folyamatos ellenőrzés és tarkóra lihegés motiváló lehet. Ha nem tetszik, mehettek. Ha nekünk le kell nyelni a felemás kormányátalakítást, akkor nektek is a kontrollt. Ez a minimum