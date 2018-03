George Clooney nyílt levelet írt a parklandi gimnázium diákjainak

A floridai Parkland gimnáziumban lezajlott februári lövöldözésnek 17 halálos áldozata volt. A tragédiát követően Amerika-szerte szerveztek iskolai demonstrációkat a fegyvertartás szigorításáért, az iskolák biztonságáért. A washingtoni March for Our Lives elnevezésű nagyszabású demonstrációhoz számos híresség is csatlakozott, a szombatra szervezett tüntetésen George Clooney és felesége, Amal Clooney is részt vesz. A filmsztár és emberi jogvédő felesége félmillió dollárral támogatták is a rendezvényt, s példájukat más hírességek is követték.

A The Guardian US pénteki, különkiadását vendégszerkesztőként a parklandi Majory Stoneman Douglas középiskola újságjának szerkesztősége készítette. A diákok a lapban a felvonulással foglalkoznak, emellett a fegyvertartás szigorításának, az iskolai biztonság növelésének szükségességére hívják fel a figyelmet - számolt be róla a The Hollywood Reporter.

Clooney nyílt levelében gratulált a parklandi diákok "hihetetlen munkájához", és erőfeszítéseikhez, amellyel biztonságosabb hellyé teszik az országot. Ismét megerősítette, hogy feleségével 100 százalékig kiállnak mellettük, és velük vonulnak majd szombaton. Hangsúlyozta, hogy ez a fiatalok rendezvénye, amelyen csak diákok szólalnak fel, s ez azt az üzenetet küldi a világnak, hogy ha a felnőttek nem tudnak tenni a fegyveres erőszak ellen, akkor a fiatalok fognak.

"Megint büszkévé tettetek a hazámra" - zárta levelét a filmsztár.

