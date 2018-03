Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepli a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma

A jubileum alkalmából összegző tartalommal jelent meg a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának évkönyve, a Museum Acta Hungarica, illetve bemutatták Feke Arnold, a múzeum munkatársának Örökségünk című alkotását.

"Az állandó kiállítást 2003 májusában adtuk át, azóta két magyar emlékhelyként Alsósztegovai és Szlkabonyai emlékhelyet is az intézményhez csatolták. Külföldi és hazai kapcsolatok segítségével mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt a két emlékhelyet felújítsuk. Mindkét helyen európai színvonalú kiállítást hoztunk létre Emellett felkaroltuk a képzőművészetet is: Bartusz Gyulával kezdve, Nagy Jánoson át egészen Nagy Józsefig, de a fiataloknak, a szlovákiai magyar képzőművészet legjavának is lehetőséget adtunk a bemutatkozásra” – nyilatkozta a Paraméternek Jarábik Gabriella, a múzeum igazgatója.

Jarábik Gabriella és Szabó Réka

A múzeum rendezésében május 2-án nyílik a V4-országok végzős képzőművészeinek közös tárlata Pozsonyban.

„A legnagyobb feladatunk a szlovákiai magyarok történeti sorsfordulóinak feldolgozása, hiteles dokumentumokkal való bemutatása. Ilyen például a kitelepítés, a lakosságcsere vagy a málenkij-robot. Az itt élő magyarok legfontosabb értékeit, hagyományait komplex módon igyekszünk bemutatni” – mondta Jarábik Gabriella.

A múzeum legújabb kitűzött célja egy új néprajzi kiállítás létrehozása – a szlovákiai magyarság mind a tíz néprajzi tájegységből merítve. „Meg szeretnénk szólítani a látogatókat, interaktívvá szeretnénk tenni a kiállítást. Ugyanígy fontosak a kiadványok és a szórólapok, amelyekkel igyekszünk színesíteni a rendezvényt – tette hozzá az igazgatónő.

A találkozón Rigó Konrád, a kulturális minisztérium államtitkára átadta Jarábik Gabriellának, a múzeum igazgatójának a Szlovák Köztársaság Ezüst Emlékérmét szakmai tevékenysége elismeréseként.



