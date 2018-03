Danko állítólag olyat mondott Nicholsonovának, hogy az zsebre tehette...

Danko először Igor Matovičot (OĽaNO) utasította ki az ülésteremből, mert „annak viselkedése törvénybe ütközött”. Az OĽaNO elnöke beszéde közben felmutatta a meggyilkolt Ján Kuciak és menyasszonya, Martina Kušnírová fényképét. A törvény szerint a felszólalás során tilos vizuális eszközt alkalmazni.

Miután Matovič elhagyta az üléstermet, Dankónak állítólag újabb kihívója akadt, ezúttal Lucia Nicholsonová (OĽaNO) személyében.

Danko arra kérte Nicholsonovát, hogy minden egyes alkalommal, amikor Matovič visszamegy az ülésterembe, szakítsa meg a tárgyalást. Nicholsonová azonban azt állítja, Danko megfenyegette és sértegette őt.

„Én is és Bugár úr is elmagyarázta neki, hogy amennyiben kiutasít egy képviselőt az ülésteremből, az a szabályok szerint igazolatlan hiányzást eredményez a képviselőnek. Amikor ezt folytattam, azt mondta, csak folytassam, majd én is megkapom a magamét” – mondta Nicholsonová, majd hozzátette, Danko még azt is odavágta neki, hogy szégyen, mert

„úgy néz ki, mint Harry Potter”.

Az ülésteremben nem voltak bekapcsolva a mikrofokon, Nicholsonová azonban a videófelvételekre alapoz. A házelnök szóvivője csak rövid álláspontot fogalmazott meg: „Danko úr azt mondta, hogy a nem alátámasztott hazugságokra nem reagál” – nyilatkozta a Nový čas érdeklődésére Tomáš Kostelník.



(cas.sk)