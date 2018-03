Pačinda a parádés gólja után: A csapat szuper és reménykedem, hogy az edző előtt is jó fényben tűntem fel

A bangkoki Rajamangala nemzeti stadion 50 ezer ember befogadására képes, és szinte tele volt.

King's Cup - döntő:

Szlovákia - Thaiföld 3:2 (2:1)

Gólszerzők: 10. Duda, 34. Mak, 68. Pačinda - 42. Kaewprom, 79. Hemviboon

Sárga lapok: 74. Pačinda, 78. Mak - 81. Puangchan

Játékvezető: Shukri (malajziai)

Szlovákia: Šulla - B. Sekulič, Šatka, Škrtel (73. Škriniar), Mazáň - E. Sabo (61. Lobotka), Greguš - Pačinda, Duda, Mak (82. A. Rusnák) - A. Nemec.

Thaiföld: Thamsatchanan - Roller, Kerdkaew, Hemviboon, Notchaiya (76. Chatthong) - Puangchan, Kaewprom (64. Sriyankem) - Tossakrai (46. Phala), Songkrasin, Bunmathan - Dangda.

Szlovákia favoritként megnyerte a tornát, a harmadik helyért lejátszott mérkőzést Gabon nyerte az Egyesült Arab Emirátusok ellen 1:0-ra. A szlovák válogatottban négyen is első alkalommal mutatkoztak be: Michal Šulla, Boris Sekulič, Ľubomír Šatka és Erik Pačinda, a két utóbbi a DAC játékosaként.

Vélemények a meccs után:

Ján Kozák (szövetségi kapitány): "Fantasztikus volt a légkör, a nézők minden egyes megmozdulásért hálásak voltak. Az első félidőben mi irányítottunk, tudtuk, mit szeretnénk játszani, és két gólt is szereztünk. Úgy tűnt, minden rendben van, csakhogy jött egy hiba és az ellenfél csökkentette a hátrányát. Ezért a második félidőben muszáj volt a kispadról reagálnunk. Lobotka beállásával ismét átvettük az irányítást, és sikerült megszereznünk a harmadik gólt, ami nagyon fontos volt. A mérkőzést teljesítettük, aminek örülök."

Róbert Mak: "Egy ilyen tornát megnyerni nagyon jó érzés, mivel a döntő meglehetősen nehéz volt. A thaiföldiek is nagyon jól játszottak, nekünk viszont sikerült három gólt szereznünk. Sajnos viszont kettő olyat is kaptunk, amit nem kellett volna. Az ilyen nehéz körülmények között viszont az a legfontosabb, hogy győzni tudtunk. Mindegyik gólunk nagyon szép volt, Erik Pačindáé viszont még gyönyörűbb, tökéletesen kivitelezte. Tizenegyen vagyunk a pályán, és minden gól, minden asszisztencia számít. Nagyon örülök annak, hogy csapatként is helytálltunk. Ismétlem, nagyon örülök, hogy ezt sikerült megnyernünk, mivel sokan talán úgy gondolják, könnyű dolgunk volt, de nem így van.

Erik Pačinda: "Azt hiszem, a válogatottbeli premierem eléggé jól sikerült, gólt lőttem és egy gólpasszt is adtam. A leginkább viszont annak örülök, hogy megnyertük a tornát. Az edző az előző nap azt mondta, készüljek, de én úgy készültem, mint bármely más mérkőzés előtt. Végül összejött. Elégedett vagyok. Leginkább annak örülök, hogy ilyen jó játékosokkal játszhattam együtt. A csapat szuper és reménykedem, hogy az edző előtt is jó fényben tűntem fel."

(SME)