Éjjelig is eltarthat a parlamenti vita az újrahasznosított kormányprogramról

A törvényhozásbeli vita Peter Pellegrini kormányának programnyilatkozatáról akár éjjelig is eltarthat.

Erről a parlamenti képviselők döntöttek hétfőn, miután elfogadták Juraj Blanár (Smer) javaslatát, miszerint a vita addig tartson, míg le nem zárták ezt a programpontot.

Általában 19:00 órakor fejeződnek be parlamenti tanácskozások. Most a vitába még 20 képviselő jelentkezett írásban és minden felszólalás maximum 20 percig tarthat. Aztán a képviselők még lehetőséget kapnak arra, hogy szóban is felszólalásra jelentkezzenek. Egy ilyen felszólalásra mindenki 10 percet kap.

A vitát szavazás követi, és a honatyák minden bizonnyal a kormánynak bizalmat szavaznak, hiszen a koalíciónak elegendő tagja van ehhez a parlamentben. Az ellenzék elutasítja az új kormányt és annak programnyilatkozatát.

A tárgyalást tüntetés kíséri a parlament épülete előtt. Ľubomír Galko (SaS) azt javasolta, hogy a képviselők egy csoportja álljon ki a tüntetők elé. Ennek érdekében beszüntette volna a vitát 17:00-től 18:00 óráig. A javaslatát elvetették.

tasr