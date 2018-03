Meddig irányítja a rendőrséget Gašpar?

Drucker elmondása szerint a rendőrfőkapitány biztosította őt arról, hogy tiszteletben fogja tartani a döntését. Hozzátette: tárgyaltak a rendőrségre vonatkozó tervezett törvénymódosításról is, illetve a miniszter jelezte, hogy találkozni szeretne további magas beosztású rendőrtisztekkel, a rendőrséget felügyelő szerv vezetőjével és Jaromír Čižnár főügyésszel is. Szerinte ha Gašpar felelősnek érezné magát a történtekért, önként lemondana.

Drucker utalt rá, azért van szüksége több időre, hogy ha a rendőrfőkapitány leváltása mellett dönt, akkor azonnal meg tudja jelölni az utódját. Ehhez azonban meg kell ismerkednie a rendőrség munkájával, hogy felelős döntést hozhasson. A Gašparral való megbeszélésen Róbert Krajmerről, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) korrupcióellenes egységének vezetőjéről is szó esett, aki járt a kettős gyilkosság helyszínén. Drucker hangsúlyozta: Krajmer leváltása a hatáskörén kívül áll, de Gašparral megvitatták a személyével kapcsolatban felmerült kétségeket és a gyanús összeköttetéseit is. A miniszter azt ígérte, hogy ez ügyben a NAKA vezetőivel is tárgyalni fog.

Drucker szerint Krajmert a NAKA főnöke, Peter Hraško küldte a bűncselekmény helyszínére. Hozzátette: néhány órával a gyilkosság bejelentése után a rendőrség a médiából értesült arról, hogy ki az egyik áldozat és hogy körülbelül milyen cikken dolgozhatott.

