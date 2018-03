Tavaszi disznóölés a MOL Arénánál! (FOTÓ)

A rotyogó kondérok mellett Tabačár Iván hentesmester mondta el, hogy ő a harmadik generáció a családban, aki le tudja vezényelni a disznóölést.

"Itt a disznó bőrét is kínáljuk kis tálakban, bizony gyorsan elkapkodják!" – mondta Iván.

A KUKKONIA csapatában is mindenki tudja a dolgát, van felelőse a hurkának, kolbásznak, a toros káposztának, de a többi finomságnak is. Ráerősítettek a hagyományokra, hiszen látványkonyha is üzemelt, itt készültek a további ínyencségek, a rántott hús, a pecsenye, a sült hurka és kolbász.

A DAC focistáinak kolbásztöltése igazi ritkaságnak ígérkezett, és nem csalódtunk. Mervó Bence, Timotej Záhumenský, Lukáš Čmelík, Kontár Zoltán és Cesar Blackman Camarena nagy mosollyal kezdett neki a munkának.

Bindics Imre volt a csapat irányítója, a focisták pedig szorgalmasan dolgoztak – darálták a húst, majd fűszerezték.

Rengeteg látogató és szurkoló volt kíváncsi erre a műsorszámra, még egy 92 éves nyugdíjas néni is kijött ki a DAC Arénához, hogy megnézze ezt a kivételes kolbásztöltést.

A nézők kóstolgatták a tölteléket, és hozzá is szóltak a kolbász ízesítéséhez. "Még egy kis bors kell bele!" – szólt az egyik rajongó.

Cesar Blackman Camarena először kissé megilletődve, de pár perc múlva már bátran töltötte a kolbászt.

A látványfőzés Tatai Robival kihagyhatatlan program volt. A közönség soraiból hárman együtt főzhettek Robival – mégpedig egy újragondolt disznótoros ételt.

Rajongók sürgölődtek körülöttük, és Robi munka közben beavatott bennünket a finom ételek készítésének titkaiba.

A kivetítőn figyelemmel kísérhettük a főzés minden apró részletét.

A délutáni órákban „A Csallóköz legjobb kocsonyája” versenyre érkeztek a csábító kocsonyák és a települések képviselői. Sárosfa, Kisudvarnok, Gelle, Dunaszerdahely, Nagylég, Bős, Nyárasd, Illésháza, Baka, Várkony, Ekecs és Felbár szállt versenybe egymással. Szoros volt a küzdelem, végül a szakmai zsűri – Nagy Iván, Szabó Csilla, Bindics Imre és Klempa Szilárd – döntött. Az első helyen Kisudvarnok, a másodikon Nagylég, a harmadikon pedig Sárosfa község mesterművét díjazták. Senki nem távozott lógó orral, hiszen a versenyre mindenki azért jött el, hogy találkozzanak egymással, együtt legyenek.

Napközben a Kukkonia műsorok mellett a Pósfa zenekar, a Kuttyomfitty társulat és a Dunaág néptánccsoport szórakoztatta a nagyérdeműt.

Az érdeklődés egész estig kitartott, a hangulat nagyon vidám volt. A résztvevők nem tudtak betelni a finom ételekkel. A nap végére végig is kóstoltak mindent. Mindenkit rabul ejtett a Csallóköz egyedi ízvilága, a legkisebbektől a legnagyobbakig.

Jó volt együtt lenni!

-k-