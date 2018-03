170 ezer ember közel 63 milliárd koronányi spórolt pénzét nyúlták le - 17 év után lezárulhat a BMG/Horizont-ügy!

A Legfelsőbb Bíróságon lezajlott szerdai ítélethirdetésen a három vádlott közül csak Patrik Pachinger jelent meg. Neki nemrég megműtötték a szemét, ezért az egyik le volt takarva. A SME beszámolója szerint lassan beszélt és nehezen vett levegőt.

Ügyvédjével több oldalas észrevételeket olvastatott fel még a tárgyalás megkezdése előtt, a szenátusnak sorra kellett választ adnia, mielőtt megkezdődhetett a per. Néhányan a tárgyalóteremben ülők közül emiatt tettek is csípős pár gúnyos megjegyzést neki.

A Speciális Ügyészség ügyésze, Ján Šanta ezt obstrukcióként értékelte, de ettől függetlenül szerinte törvényesen kell eljárni. Emlékeztetett viszont arra, hogy Pachinger hosszú ideje ilyen módon próbálja húzni az időt.

Jozef Majský

Miről is van szó?

Az egész ügy 2001-ben kezdődött, amikor tönkrement a két pénzintézet, a BMG és a Horizont. Mindkettő Vladimír Fruni nevén volt, tőle vásárolta meg a cégeket Jozef Majský. Ő azonban a vád szerint strómanként vette igénybe Dávid Brtvát és Patrik Pachingert, és utóbbiak voltak azok, akik hivatalosan eljártak a pénzintézetek nevében. Miután a két társaság becsődölt, nyoma veszett 170 ezer szlovákiai mintegy 62,78 milliárd koronás (közel 2 milliárd eurós) spórolásának. A Horizont korábbi kliensei a csődeljárás folyamán a megtakarításaiknak csak a 4,5%-át kapták vissza, összesen kb. 15,2 millió eurót. Az ügyész később 488 millió koronára becsülte a kárt, további 40 milliós kárt állapított meg azzal, hogy ezt az összeget Brtva készpénzben vitte el egyenesen Majskýnak.

Majský szerdán nem jelent meg a bíróság előtt, betegségre hivatkozott. Brtva már korábban kijelentette, hogy ügyvédje képviseli őt a tárgyaláson. Brtva és Pachinger ügyét lezárták, az egyiket kilenc, a másikat hét év letöltendőre ítélték, mégpedig jogerősen.

Patrik Pachinger

Csakhogy Pachinger a hét évéből már eleve leült ötöt, így feltételes szabadlábra helyezésért folyamodhat. A bíróság ráadásul egészségi állapota miatt engedélyezte számára, hogy csak egy hónap múlva kelljen börtönbe vonulnia.

Amikor Majský legutóbb is egészségi okokra hivatkozott, a bíróság bejelentette, hogy rendőrökkel vezettetik be a tárgyalásra, ha nem jön el legközelebb. Most viszont kézhez kapták az orvosi jelentését, mely szerint cukor- és rákbetegsége ágyhoz kötik. A bírónő annyit közölt a szerdai tárgyaláson, hogy az orvosi vizsgálati eredményei nagyon rosszak, ezentúl viszont azokat nem részletezte. Végül úgy döntött, hogy az ő ügyét külön tárgyalás alá vonják.

(SME/TASR)