Bundesliga: Eldőlhet a bajnoki cím a Bayern-Dortmund rangadón

Az elmúlt két évtizedben ez a két csapat szerezte a legtöbb bajnoki címet Németországban, igaz, a bajorok egyeduralkodása már öt éve tart, és most is csak idő kérdése, hogy mikor biztosítják be elsőségüket. Jupp Heynckes együttese akár már a szombati meccs után ünnepelhet, ugyanis ha nyer, a második Schalke 04 pedig pontokat veszít otthon a Freiburggal szemben, megszerzi története 28. bajnoki címét. Kérdés ugyanakkor, hogy Heynckes ezt mennyire sietteti és milyen összeállításban küldi pályára a münchenieket, mivel a csapat kedden a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén Sevillában játszik.

Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC a legutóbbi fordulóban a sereghajtó Hamburg otthonában aratott győzelemmel megtört egy hosszú negatív sorozatot. Most otthon, a bennmaradásért harcoló Wolfsburgot fogadja.

A Gulácsi Pétert foglalkoztató Lipcse, amely a 27. fordulóban nagy bravúrt végrehajtva legyőzte a Bayern Münchent, ezúttal Hannoverben lép pályára.



Bundesliga, 28. forduló:

szombat:

1899 Hoffenheim-1, FC Köln 15.30

FC Schalke-SC Freiburg 15.30

Bayer Leverkusen-FC Augsburg 15.30

Hannover 96-RB Leipzig 15.30

VfB Stuttgart-Hamburger SV 15.30

Bayern München-Borussia Dortmund 18.30

Hertha BSC-Wolfsburg 20.30

vasárnap:

Werder Bremen-Frankfurt 15.30

FSV Mainz 05-Borussia Mönchengladbach 18.00



Az állás:

1. Bayern München 27 66-20 66 pont

2. FC Schalke 04 27 41-30 49

3. Borussia Dortmund 27 54-33 48

4. Eintracht Frankfurt 27 38-30 45

5. Bayer Leverkusen 27 47-35 44

6. RB Leipzig 27 40-35 43

7. 1899 Hoffenheim 27 46-41 39

8. VfB Stuttgart 27 25-30 37

9. Borussia Mönchengladbach 27 36-42 36

10. FC Augsburg 27 37-36 35

11. Hertha BSC 27 32-32 35

12. Werder Bremen 27 30-32 33

13. Hannover 96 27 33-39 32

14. SC Freiburg 27 26-44 30

15. VfL Wolfsburg 27 28-37 25

16. FSV Mainz 05 27 29-46 25

17. 1. FC Köln 27 27-49 20

18. Hamburger SV 27 19-43 18



MTI/para