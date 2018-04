BB8: 3 nap, temérdek fellépő, garantált szórakozás! A jótékonykodás idén sem maradhat el!

A fesztivál első napján többek között a Bëlga zenekar élő nagykoncertjével várják az érdeklődőket. Szombaton a Children of Distance zenekar, utána pedig Majka & Curtis ad nagykoncertet, az éjjeli partyn pedig kitűnő DJ-k szolgáltatják a zenét. A vasárnap a családokról szól, különféle családbarát programokkal készülnek a rendezők. A fesztivált Margaret Island élő nagykoncertje zárja, aki környékünkön először lép színpadra.

Képek: Bősiek Bősért 7

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is jótékony célra fordítják a bevétel egy részét, hisz ahogy a fesztivál szlogenje is sugallja: „Szórakozva jótékonykodni a legjobb.“ A befolyt összegből a bősi iskolásokat és a Temető utcai óvodát támogatják majd: az elsősök megkapják a füzetcsomagot, az óvodások számára pedig megszervezik a gyereknapot, amely háromórás ugrálóvár-használatot és korlátlan mennyiségű vattacukor-fogyasztást jelent. Természetesen a helyi tehetségek is bemutatkozhatnak a rendezvényen, ily módon is támogatva őket.

Képek: Bősiek Bősért 7

„Idén több ital- és ételsátorral, valamint látványkonyhával is készülünk. Eső és rossz idő esetén pedig egy óriási rendezvénysátor nyújt majd biztonságot. A zavartalan szórakozás és a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében nagy létszámú biztonsági személyzet, elsősegély sátor képzett szakemberekkel és az önkéntes tűzoltók is a helyszínen lesznek. Belépéskor szigorú biztonsági ellenőrzésre, így sorok kialakulására is kell majd számítani: drogot, fegyvert, szúrószerszámot vinni a fesztivál zárt területére szigorúan tilos! Mobil WC-ket a fesztivál több részére is kihelyezünk majd, akárcsak külön mozgássérült mobil WC-t, amelyek folyamatos takarítása is biztosított“ – mondta Jakus Zoltán, a polgári társulás megbízott elnöke. „Legyünk ott minél többen, hogy minél többet tudjunk segíteni! “ – zárja mondandóját Jakus Zoltán.

Belépők: 3 napos bérlet 15 euró (május 1-től 20 euró), 3 napos családi bérlet (2 felnőtt és 2 gyerek 10 éves kor felett) 40 euró (május 1-től 60 euró), napi jegy 10 euró 10 éves korig a belépés ingyenes! A helyszínen csupán napijegy váltható! Ráadásul, ha áprilisban vásárolsz 3 napos bérletet elővételes áron, 4 napos olaszországi kirándulást is nyerhetsz!

A fesztiválbérletek április 1-jétől megvásárolhatók:

Bősön a Finisben és a Tipp Arenaban,

Dunaszerdahelyen az Arena Pubban és a buszpályaudvarnál található Piano Bistro & Cafe-ban,

Nagymegyeren az Irisz virágüzletben.

Képek: Bősiek Bősért 7

Nincs más hátra, lássuk a részletes programot!

Péntek:

18:00 - kapunyitás

19:15 - Dzsiiza

20:00 - Essemm

20:45 - Bëlga élő nagykoncert

22:00 - Zareh Kan

23:00 - Purebeat

00:00 - Szecsei

01:00 - BUDAI

02:00 - Imi Juhos

03:00 - Sikztah

04:00 - Zolu



Szombat:

16:00 - kapunyitás

16:30 - BLACK DIAMOND

17:00 - New generation (zumba/tánc)

17:30 - Parasomnia zenekar

18:30 - Fortissimo Band & Friends

20:00 - Children of Distance élő nagykoncert

21:45 - Majka & Curtis élő nagykoncert

23:30 - Bárány Attila

00:30 - Sterbinszky

01:30 - Pixa

02:30 - DJ M

03:30 - DJ Alex

DJ Kopi



Vasárnap:

14:00 - kapunyitás

14:15 - helyi ovisok műsora

14:40 - kisiskolások műsora

15:00 - Zumba Ritával (tánc)

15:30 - Fodor testvérek (ének)

16:00 - Nagy Mónika, Nagy Gábor, Nagy Szilárd (ének)

16:30 - Guruló trió tánccsoport

17:00 - Hetényi Gergő és Ladacsi Mónika (ének)

17:30 - Bősi Szabó László és Dóka Zsuzsa (ének)

18:30 - Csepregi Éva NEOTON

19:20 - Raul & Ábrahám

20:00 - Rico & Miss Mood

21:00 - MARGARET ISLAND élő nagykoncert

DJ Kopi

Délutáni programok: 14:00-tól 18:00-ig

erős emberek versenye

íjászbemutató

Vida Géza, Zsemlye Iván (Ikka), Bátki Tamás fotókiállítás, Hölgye Csaba képkiállítás

kézműves bemutatók: bősi horgolókör, kosárfonás és egyéb programok

INGYENES légvár a gyermekeknek és más gyerekprogramok, valamint ajándékok

Képek: Bősiek Bősért 7

További információkért keresse fel a fesztivál Facebook-oldalát!

(PR-cikk)