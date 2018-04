Már vizsgálják az exsmeres politikus gyanús agrártámogatásait

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Mezőgazdasági Kifizető Ügynökség (PPA) múlt héten tájékoztattak arról, hogy a megalapozott gyanú szerint célzott támogatási csalás történt kelet-szlovákiai földterületekkel összefüggésben, ezért kedden, március 27-én feljelentést tettek a Főügyészségen.

Korábban a Denník N napilap mutatott rá több lehetséges támogatási csalásra, melyekhez köze lehet a Smer-SD volt járási vezetőjének, Ľubica Roškovának is. Rošková cége, az Agro Porúbka a napilap szerint olyan földterületek után is vett fel agrártámogatást, melyek nincsenek a cég tulajdonában és nem is művelik azokat. 2017-ben mintegy 40 000 eurót fizethettek ki a vállalatnak uniós forrásokból.

A sajtóértesülésekre reagálva a PPA ellenőrizte az információs rendszerében azokat a támogatásokat, melyeket az Agro Porúbkának fizetett ki, és beazonosította a konkrét területeket. A vizsgálat során megállapították, hogy a Talajtani és Talajvédelmi Kutatóintézet (VÚPOP) hibát követett el a földterületek légi felvételű térképeinek aktualizálása során, és olyan területeket is hitelesített a rendszerben, amelyeket nem kellett volna. Egy esetben például tévesen egy parkolót azonosítottak szántóföldként. A mélyreható ellenőrzés során kiderült, hogy az említett cég Kelet-Szlovákiában összesen 470 hektárnyi földterületre igényelt támogatást 170 különböző helyen.

tasr