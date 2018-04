Civakodnak Szlovákia szomszédai, folyik a NATO-s csiki-csuki

A kormányfő-helyettes kifejtette, hogy Magyarország "sajnálatos módon továbbra is aktívan blokkolja" az NATO-Ukrajna Bizottság külügy- és védelmi miniszteri szintű találkozóit. Továbbá emlékeztetett: Budapest kilátásba helyezte ezen felül azt is, hogy blokkolni fogja a júliusban Brüsszelben esedékes NATO-Ukrajna csúcstalálkozót is.

"Nem akadályozza viszont (Magyarország) a bizottság nagyköveti szintű találkozóit" - emelte ki Klimpus-Cincadze. Hozzáfűzte, hogy Budapest nem képes akadályozni továbbá a NATO-Ukrajna Bizottság égisze alatti megvalósuló éves nemzeti program teljesítését, valamint "katonai csoportok munkáját", amelyek a különböző programok keretein belül folynak. A miniszterelnök-helyettes kifejezte egyúttal reményét, hogy Magyarország az atlanti szervezet júliusi csúcsértekezletéig eláll a NATO-Ukrajna Bizottság állam- illetve kormányfői szintű találkozójának akadályozásától és így Petro Porosenko ukrán elnök mégis részt vehet majd azon

A miniszterelnök-helyetteshez hasonlóan nyilatkozott Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter március 19-i brüsszeli munkalátogatása alkalmából az UNIAN ukrán hírügynökségnek. A kijevi diplomácia vezetője hangot adott azon véleményének, miszerint Magyarország "valójában nem zavarja" Kijev és az atlanti szervezet együttműködését azzal, hogy blokkolja a Ukrajna-NATO bizottság miniszteri szintű találkozóit, amit ugyanakkor sajnálatosnak nevezett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter több alkalommal leszögezte, hogy Magyarország Ukrajna európai, euroatlanti integrációs törekvéseit csak akkor támogathatja újra, ha Kijev a kárpátaljai magyar nemzeti közösség érdekeit sértő javaslatokat és törvényeket - köztük az oktatásról szóló új jogszabály 7-ik, úgynevezett nyelvi cikkelyét - visszavonja, illetve hatályon kívül helyezi, viszont mindaddig, amíg ez nem történik meg, Budapest megvétózza az EU és a NATO védelmi miniszteri szintű értekezleteit és a NATO-Ukrajna csúcstalálkozót is.

MTI